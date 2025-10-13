ICC Womens World Cup 2025: आईसीसी महिला विश्वकप में सोमवार को दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 3 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में लगातार अपनी तीसरी जीत दर्ज की। क्लो ट्रायोन और मारिज़ैन कप्प की अर्धशतकीय पारी की बदौलत ने दक्षिण अफ्रीका ने 233 रनों के लक्ष्य को 7 विकेट खोकर 3 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए क्लो ट्रायोन ने 62 और मरियाने काप ने 56 रन की पारी खेली। नाडिने डि क्लार्क ने आखिरी ओवरों में 29 गेंद में नाबाद 37 रन की पारी खेल टीम की जीत पक्की की। बांग्लादेश के लिए नाहिदा अख्तर ने 2 विकेट लिए।

A nail-biting finish in Visakhapatnam sees South Africa come out on top against Bangladesh 🙌#CWC25 | #SAvBAN 📝: https://t.co/A9QQ7WC9z4pic.twitter.com/Elf1BY08E7 — ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) October 13, 2025

इससे पहले बांग्लादेश के लिये महिला क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाली बल्लेबाज बनी शोरना अख्तर के आखिरी ओवरों में आतिशी प्रदर्शन से उनकी टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ छह विकेट पर 232 रन बनाये। एक समय लग रहा था कि बांग्लादेश टीम 200 रन तक भी नहीं पहुंच सकेगी लेकिन शोरना ने आखिरी पांच ओवरों में तस्वीर बदल दी। उन्होंने 35 गेंद में तीन चौकों और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 51 रन बनाकर टीम को संकट से निकाला। दक्षिण अफ्रीका के लिए नॉनकुलुलेको म्लाबा ने सर्वाधिक दो विकेट लिए। जबकि क्लो ट्रायोन और नादिन डी क्लर्क को एक-एक सफलता मिली।