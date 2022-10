Saurashtra vs Rest of India, Irani Cup 2022: मुकेश और कुलदीप ने झटके 7 विकेट, सरफराज का धमाका, 125 पर कर रहे बल्लेबाजी, पुजारा ने किया निराश, एक रन बनाए

Highlights चेतन शर्मा और उनके साथी सुनील जोशी की उपस्थिति में सरफराज ने आकर्षक स्ट्रोक्स लगाये। अपनी पारी में 19 चौके और तीन छक्के जड़ दिये थे। सरफराज ने पारी को संभाला और सौराष्ट्र के गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी की।

Saurashtra vs Rest of India, Irani Cup 2022: मुकेश कुमार की शानदार ‘स्विंग’ गेंदबाजी से सौराष्ट्र को पहली पारी में 98 रन पर समेटने के बाद शेष भारत ने सरफराज खान के शतक की बदौलत शनिवार को यहां ईरानी ट्राफी मैच के पहले दिन मजबूत शुरुआत की।

स्टंप तक सरफराज 126 गेंद में 125 रन बनाकर खेल रहे थे जिससे शेष भारत का स्कोर तीन विकेट पर 205 रन था। इससे पहले मुकेश (23 रन देकर चार विकेट) की स्विंग के साथ टीम ने युवा कुलदीप सेन (41 रन देकर तीन विकेट) और उमरान मलिक (25 रन देकर तीन विकेट) की मदद से 2019-20 रणजी ट्राफी चैम्पियन सौराष्ट्र को 24.5 ओवर में महज 98 रन पर समेट दिया।

