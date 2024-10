Sarfaraz Khan IND vs NZ 1st Test Day 4: 22वें प्लेयर, पहली पारी में 0 और दूसरी पारी में 100 रन, देखें शतकीय पंच

Highlights Sarfaraz Khan IND vs NZ 1st Test Day 4 Live Score: पिछले महीने चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ शुभमन गिल ने दिखाया था। Sarfaraz Khan IND vs NZ 1st Test Day 4 Live Score: एस. गिल पहली पारी में 0 रन बनाने के बाद शतक पूरा किया। Sarfaraz Khan IND vs NZ 1st Test Day 4 Live Score: न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसा करने वाले एकमात्र भारतीय शिखर धवन थे।

Sarfaraz Khan IND vs NZ 1st Test Day 4 Live Score: सरफराज खान ने कमाल कर दिया। शुभमन गिल को चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम से बाहर हो गए और सरफराज को मौका मिला। खान ने इसे भुनाया। पहली पारी में खाता नहीं खोलने वाले खान ने दूसरी पारी में शतक जमाकर दिखा दिया। वह बड़े खिलाड़ी और मौके पर चौके जरूर मारेंगे। भारत के किसी बल्लेबाज द्वारा एक ही टेस्ट में शून्य और शतक बनाने का यह 22वां उदाहरण है। सबसे हालिया उदाहरण पिछले महीने चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ शुभमन गिल ने दिखाया था।

गिल पहली पारी में 0 रन बनाने के बाद शतक पूरा किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसा करने वाले एकमात्र अन्य भारतीय शिखर धवन थे। 2014 में ईडन पार्क, ऑकलैंड में 0 और 115 रन बनाकर धमाल मचाया था। यह सरफराज खान का 16वां प्रथम श्रेणी शतक है। पिछले 15 में से 10 में 150 से अधिक स्कोर बनाए हैं। हाल ही में लखनऊ में ईरानी कप में शेष भारत के खिलाफ 222 नाबाद रन बनाए थे।

Sarfaraz Khan IND vs NZ 1st Test Day 4 Live Score: टेस्ट में भारत के विकेटकीपरों में सर्वाधिक 50 से अधिक स्कोर

39 - एमएस धोनी (144 पारी)

18 - फारुख इंजीनियर (87 पारी)

18 - ऋषभ पंत (62 पारी)

14 - सैयद किरमानी (124 पारी)।

सरफराज खान के पहले नाबाद शतक और ऋषभ पंत की नाबाद 53 रन की तेज पारी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन शनिवार को भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया लेकिन बारिश के कारण मैच को दिन के पहले सत्र के दौरान रोकना पड़ा। बारिश के कारण खेल को रोके जाते समय भारत ने अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट पर 344 रन बना लिये। भारत अब भी न्यूजीलैंड से 12 रन पीछे हैं। सरफराज 154 गेंद में 16 चौके और तीन छक्के की मदद से 125 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है।

विकेटकीपिंग के दौरान घुटने में चोट लगने के कारण मैदान से बाहर रहे पंत ने अब तक की 56 गेंद की पारी में पांच चौके और तीन छक्के लगाये हैं। इन दोनों ने दिन के पहले सत्र के दौरान न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को सफलता से दूर रखते हुए चौथे विकेट के लिए अब तक 113 रन की अटूट साझेदारी कर ली है।