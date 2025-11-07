राष्ट्रीय टीम और भारत ‘ए’ टीम से नजरअंदाज सरफराज खान, सिद्धेश लाड ने कहा-आत्मविश्वास बढ़ाते रहेंगे साथी खिलाड़ी

हैदराबाद, मुंबई और जम्मू-कश्मीर एलीट ग्रुप डी की अंक तालिका में 10-10 अंक के साथ बराबरी पर है लेकिन लाड ने कहा कि 42 बार की चैंपियन टीम अपने घरेलू मैदान पर होने वाले अगले दो दोनों मैचों का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी।

मुंबईः राष्ट्रीय टीम और यहां तक कि भारत ‘ए’ टीम से नजरअंदाज किया जाना हतोत्साहित करने वाला हो सकता है लेकिन मुंबई के अनुभवी खिलाड़ी सिद्धेश लाड ने शुक्रवार को यहां कहा कि उनकी टीम ‘किसी तरह से’ अपने साथी खिलाड़ी भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान का समर्थन करती रहेगी ताकि उनका मनोबल बढ़ाया जा सके। सरफराज ने घरेलू प्रतियोगिताओं में लगातार बड़े स्कोर के दम पर भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाई थी। रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सत्र में वह हालांकि 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं। उन्होंने तीन मैचों में 42, 32, एक, 15 और नाबाद पांच रन बनाए हैं।

यह 28 वर्षीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम का हिस्सा था। हालांकि उन्हें ‘ए’ टीम के किसी भी मुकाबले के लिए नहीं चुना गया है। लाड ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ रणजी मैच की पूर्व संध्या पर कहा, ‘‘वह भी आखिरकार इंसान है और हर कोई कुछ गलतियां करता है। बड़े खिलाड़ियों के लिए हमेशा एक कठिन दौर आता है।

अगर हम पिछले चार-पांच वर्षों पर नजर डालें, तो उसने लगातार रन बनाए हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘एक खिलाड़ी के तौर पर यह हतोत्साहित करने वाला हो सकता है, लेकिन इस समय एक टीम और सहयोगी स्टाफ के तौर पर यह हम पर निर्भर है कि हम कैसे उसका समर्थन करें। हम उसकी क्षमता जानते हैं और अगर वह अच्छा खेलता है, तो वह बड़ी पारियां खेलेगा।’’

एक टीम के तौर पर हम उसका आत्मविश्वास बढ़ाने की हर संभव कोशिश करेंगे। हैदराबाद, मुंबई और जम्मू-कश्मीर एलीट ग्रुप डी की अंक तालिका में 10-10 अंक के साथ बराबरी पर है लेकिन लाड ने कहा कि 42 बार की चैंपियन टीम अपने घरेलू मैदान पर होने वाले अगले दो दोनों मैचों का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। मुंबई की टीम हिमाचल प्रदेश के बाद इस मैदान पर पुडुचेरी का सामना करेगी।

