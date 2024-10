VIDEO: 13 चौके 3 छक्के, सरफराज खान की धुआंधार बल्लेबाजी, जड़ा तूफानी शतक, देखें वीडियो

Sarfaraz Khan First International Century: सरफराज खान के पहले नाबाद शतक और ऋषभ पंत की नाबाद 53 रन की तेज पारी से न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन शनिवार को शुरुआती सत्र में भारत ने अपनी मजबूत वापसी जारी रखते हुए तीन विकेट पर 344 रन बना लिये। सरफराज 154 गेंद में 16 चौके और तीन छक्के की मदद से 125 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है।

विकेटकीपिंग के दौरान घुटने में चोट लगने के कारण मैच के तीसरे दिन मैदान से बाहर रहे पंत ने वापसी करते हुए अब तक की 56 गेंद की पारी में पांच चौके और तीन छक्के लगाए हैं। इन दोनों ने दिन के पहले सत्र में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को सफलता से दूर रखते हुए चौथे विकेट के लिए अब तक 113 रन की अटूट साझेदारी कर ली है। दिन की शुरुआत तीन विकेट पर 231 रन से करने वाली भारतीय टीम अब न्यूजीलैंड से महज 12 रन पीछे है। अपना पांचवां टेस्ट खेल रहे सरफराज ने दिन की शुरुआत 70 रन की।

दिन के पहले घंटे में जब न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों को पिच से मदद मिल रही थी तब उन्होंने लेट कट के शानदार इस्तेमाल से उनकी घार को कुंद किया। भारत ने इस दौरान शुरुआती एक घंटे में 63 रन जोडें। सरफराज के शुरुआती 100 रन में से 40 थर्ड मैन और प्वाइंट के बीच से आये। न्यूजीलैंड के कप्तान ने जब गेंद स्पिनरों को थमाई तब मुंबई के इस बल्लेबाज ने स्वीप शॉट का शानदार इस्तेमाल कर आसानी से रन बटोरे।

