Saint Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors: 38.1 ओवर, 12 विकेट, 405 रन, 33 चौके और 20 छक्के, इस टीम ने 4 विकेट से बाजी मारी

Highlights Saint Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors: 18. 1 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाकर बाजी मार ली और टीम 4 विकेट से जीत हासिल की। Saint Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors: पहले बल्लेबाजी करते हुए गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 202 रन बनाए। Saint Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors: सेंट लूसिया किंग्स और गुयाना अमेजन वॉरियर्स के बीच 13वां मैच खेला गया।

Saint Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors: फैंस स्टैंड में नाच रहे और जश्न देर रात तक चला। किंग्स ने सीजन की अपनी दूसरी जीत हासिल की। सेंट लूसिया किंग्स और गुयाना अमेजन वॉरियर्स के बीच 13वां मैच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 202 रन बनाए। जवाब में सेंट लूसिया किंग्स की टीम 18. 1 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाकर बाजी मार ली और टीम 4 विकेट से जीत हासिल की। गुयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए रोमारियो शेफर्ड ने 34 गेंद में 73 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 7 छक्के शामिल हैं।

Saint Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors: संक्षिप्त स्कोर-

सेंट लूसिया किंग्स 203-6 (अकीम ऑगस्टे 73, सेफ़र्ट 37, मोटी 2-32, ब्लेड्स 2-35)

गुयाना अमेजन वॉरियर्स 202-6 (शेफर्ड 73*, इफ्तिखार 33, मैकडरमॉट 30, गैस्टन 2-57)

चार विकेट से हराया।

गुयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए अकीम ऑगस्टे ने तूफानी पारी खेली। 35 गेंद में 6 चौके और 4 छक्के की मदद से 73 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। ऑगस्टे को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। ऑगस्टे तीसरे नंबर पर आए और वॉरियर्स को चौंका दिया। वह आक्रामक थे लेकिन एक बार भी उन्होंने गलत शॉट नहीं खेला। बेहतरीन टाइमिंग, क्रिस्टल क्लियर शॉट सेलेक्शन और नतीजा देखने लायक था।

उन्होंने सीजन का सबसे तेज अर्धशतक (19 गेंद) दर्ज किया। किंग्स को पावरप्ले में 86 रन दिए। इमरान ताहिर ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जिसे याद नहीं रखेंगे। अपने करियर में पहली बार पावरप्ले ओवर में 19 रन दिए। चार्ल्स के जल्दी आउट होने के बाद 87 रन की साझेदारी में सेफर्ट ने उनका अच्छा साथ दिया।