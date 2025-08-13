सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने निजी समारोह में सानिया चंडोक से की सगाई

मुंबई: भारत के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई मुंबई के जाने-माने व्यवसायी रवि घई की पोती सानिया चंडोक से हो गई है। घई परिवार आतिथ्य और खानपान के क्षेत्र में जाना-माना नाम है, और इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और आइसक्रीम ब्रांड ब्रुकलिन क्रीमरी का मालिक है। सगाई एक निजी समारोह में हुई, जिसमें दोनों पक्षों के करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए।

25 वर्षीय अर्जुन बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ ऑलराउंडर हैं, जो घरेलू क्रिकेट में गोवा का प्रतिनिधित्व करते हैं और इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं। सानिया मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित व्यावसायिक परिवारों में से एक से आती हैं और सार्वजनिक रूप से कम दिखाई देने के लिए जानी जाती हैं। हालांकि न तो तेंदुलकर परिवार और न ही घई परिवार ने सगाई के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी किया है।

