सचिन ने बीसीसीआई अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल होने से किया इनकार

दिग्गज क्रिकेटर के बोर्ड के अगले अध्यक्ष बनने की अटकलों के बीच, सचिन तेंदुलकर की टीम ने एक बयान जारी कर इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है।

By रुस्तम राणा | Updated: September 11, 2025 19:01 IST2025-09-11T19:01:18+5:302025-09-11T19:01:18+5:30

Sachin denies being in the fray for BCCI president | सचिन ने बीसीसीआई अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल होने से किया इनकार

मुंबई:सचिन तेंदुलकर ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल होने से साफ इनकार किया है। इस दिग्गज क्रिकेटर के बोर्ड के अगले अध्यक्ष बनने की अटकलों के बीच, उनकी टीम ने एक बयान जारी कर इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है।

आधिकारिक बयान में कहा गया है, "हमारे संज्ञान में आया है कि सचिन तेंदुलकर के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष पद के लिए विचार किए जाने या नामांकित किए जाने के बारे में कुछ खबरें और अफवाहें फैल रही हैं। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।"

तेंदुलकर स्वयं टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे, लेकिन उनकी टीम ने मीडिया से इस तरह की अटकलें लगाने से बचने का अनुरोध किया। बयान में आगे कहा गया है, "हम सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध करते हैं कि वे निराधार अटकलों पर ध्यान न दें।" यह बयान एसआरटी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी किया गया था।

बीसीसीआई के चुनाव 28 सितंबर को होने हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष के पदों के लिए मतदान होगा। बोर्ड के भीतर आम धारणा यह है कि मौजूदा सचिव देवजीत सैकिया, संयुक्त सचिव रोहन गौंस देसाई और कोषाध्यक्ष प्रभतेज सिंह भाटी अपने पदों पर बने रहेंगे।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के साथ-साथ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के अध्यक्ष की भूमिका को लेकर भी बड़ा सवाल है। राजीव शुक्ला वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, और हो सकता है कि वह किसी न किसी रूप में बीसीसीआई का हिस्सा बने रहें।

शुक्रवार (12 सितंबर) राज्य संघों के लिए वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए अपने प्रतिनिधियों के नाम जमा करने की अंतिम तिथि है। इस सूची से यह संकेत मिल सकता है कि कौन-कौन से बड़े पद के लिए दावेदार हैं।

टॅग्स :Sachin TendulkarBCCIसचिन तेंदुलकरबीसीसीआई