SA20 Pretoria Capitals MI Cape Town: प्रिटोरिया कैपिटल्स-पार्ल रॉयल्स की जीत और एमआई केपटाउन-सनराइजर्स ईस्टर्न केप की हार, देखिए अंक तालिका

Highlights प्रिटोरिया कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 220 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।डेविड मिलर के नेतृत्व वाली पार्ल रॉयल्स ने सनराइजर्स ईस्टर्न केप को पांच विकेट से हराया।एसए20 क्रिकेट टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करने के साथ बोनस अंक भी हासिल किया

केपटाउनः प्रिटोरिया कैपिटल्स ने एमआई केपटाउन को 85 रन से करारी शिकस्त देकर एसए20 क्रिकेट टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करने के साथ बोनस अंक भी हासिल किया जबकि एक अन्य मैच में डेविड मिलर के नेतृत्व वाली पार्ल रॉयल्स ने सनराइजर्स ईस्टर्न केप को पांच विकेट से हराया। प्रिटोरिया कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 220 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। उसकी तरफ से विहान लुब्बे ने 36 गेंदों में सात चौकों और दो छक्कों की मदद से 60 रन और शाई होप ने 30 गेंदों में तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से 45 रन बनाए।

SA20 Pretoria Capitals MI Cape Town: प्वाइंट टेबल-

1ः एसईसी-10

2ः जेएसके- 9

3ः डीएसजी- 6

4ः पीसी- 5

5ः पीआर-4

6ः एमआईसीटी- 2 

लेकिन वह डेवाल्ड ब्रेविस (13 गेंदों पर नाबाद 36 रन, एक चौका, चार छक्के) और शेरफेन रदरफोर्ड (15 गेंदों पर नाबाद 47, छह छक्के) के बीच केवल 27 गेंद पर 86 रन की अटूट साझेदारी थी जिससे प्रिटोरिया की टीम बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही। कैपिटल्स ने आखिरी तीन ओवरों में 72 रन बनाए। इसक जवाब में एमआई केपटाउन की टीम 14.2 ओवरों में मात्र 135 रन पर आउट हो गई।

उसकी तरफ से रयान रिकेलटन ने सर्वाधिक 33 रन बनाए। कैपिटल्स की तरफ से रदरफोर्ड ने 24 रन देकर चार और केशव महाराज ने 28 रन देकर तीन विकेट लिए। एक अन्य मैच में कप्तान डेविड मिलर ने 38 गेंदों में 71 रन की नाबाद पारी खेली जिससे पार्ल रॉयल्स ने दो बार के विजेता सनराइजर्स ईस्टर्न केप के खिलाफ पांच विकेट से जीत हासिल की।

गकेबेरहा में अपने घरेलू मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स ईस्टर्न केप 20 ओवरों में 149 रन पर आउट हो गई। उसकी तरफ से जॉर्डन हरमन (47) और जॉनी बेयरस्टो (33) ही कुछ योगदान दे पाए। रॉयल्स के लिए नकोबानी मोकोएना ने चार और ओटनील बार्टमैन ने तीन विकेट लिए।

रॉयल्स की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और एक समय उसका स्कोर चार विकेट पर 35 रन था। मिलर और कीगन लायन कैचेट (40 गेंदों में 45 रन) ने इसके बाद पांचवें विकेट के लिए 114 रन की साझेदारी करके अपनी टीम को जीत दिलाई। मिलर ने अपनी 38 गेंद की पारी में चार चौके और पांच छक्के लगाए। 

