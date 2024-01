SA20 2024: 207 रन पड़ गए कम, 35 गेंद और 85 रन, 242.86 की स्ट्राइक रेट से एमआई बॉलर को तोड़े, 12 गेंद बाउंड्री के बाहर, क्लासेन की तोड़फोड़ पारी, देखें वीडियो

Highlights पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 207 रन बनाए। डरबन सुपर जाइंट्स ने लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया। शुरुआती दो विकेट खो दिए।

SA20 2024: दक्षिण अफ्रीकी टी20 टूर्नामेंट (एसए 2024) में छक्के और चौके की बारिश शुरू हो गई है। एसए 2024 का उद्घाटन मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। दूसरे मैच में कई गेंद बाहर दिखे और डरबन सुपर जाइंट्स (डीएसजी) और एमआई केप टाउन (एमआईसीटी) की टीम रनों की बारिश कर दी।

Want to Catch 2 Million in 2024? Legend Jonty Rhodes has the 411. 🏏 #Betway #SA20 #welcometoincredible #DSGvMICT pic.twitter.com/fwtxwIxaS4

एमआई केप टाउन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 207 रन बनाए। जैसे ही डरबन सुपर जाइंट्स ने लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया तो उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी और उन्होंने शुरुआती दो विकेट खो दिए। मैथ्यू ब्रीट्ज़के ने 39 रन की पारी खेली। मैच के हीरो हेनरिक क्लासेन रहे।

क्लासेन ने 35 गेंद में 85 रन की पारी खेली। इस दौरान 242.86 की स्ट्राइक से रन ठोके। 4 चौके और 8 छक्के मारे। मैच जिताऊ पारी में हेनरिक क्लासेन ने सिर्फ 35 गेंदों पर 85 रन बनाए। 17वें ओवर के बाद अच्छी बारिश नहीं हुई और खेल रुक गया। उच्च रन रेट के बाद डरबन सुपर जायंट्स ने बाजी मार ली।

लीग बुधवार को शुरू हुई, लेकिन उत्साह कम हो गया, क्योंकि सनराइजर्स ईस्टर्न केप और जॉबर्ग सुपर किंग्स के बीच पहला मैच लगातार बारिश के कारण रद्द हो गया, जिसके परिणामस्वरूप कोई खेल नहीं हुआ और न ही टॉस हुआ। केशव महाराज की अगुवाई वाली डरबन सुपर जाइंट्स ने कीरोन पोलार्ड की एमआई केपटाउन को मात दी।

#DSGvMICT Match Report: Ultimately, it was Klaasen’s 85 off 35 balls that edged out Rickelton’s 87 off 51 balls that allowed DSG to open their campaign with an 11-run Duckworth-Lewis victory after a late downpour brought an early close to proceedings. https://t.co/SmUTVuzSGrpic.twitter.com/S0HOK0rBMD