SA20 2023: 27 गेंद में उड़ाए 5 चौका और 5 छक्का, 62 रन की धमाकेदार पारी, एमआई केप टाउन को 52 रन से हराकर 23 अंक के साथ नंबर एक

Highlights प्रिटोरिया कैपिटल के विल जैक ने बल्ले से धमाका कर दिया। विल जैक को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रिटोरिया कैपिटल की टीम 23 अंक लेकर पहले पायदान पर है।

SA20 2023: प्रिटोरिया कैपिटल ने न्यूलैंड्स केपटाउन में एमआई केपटाउन को 52 रनों से रौंद दिया। प्रिटोरिया कैपिटल ने साउथ अफ्रीका टी20 लीग में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 182 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में एमआई केप टाउन की टीम 18.1 ओवर में 130 रन बना सकी।

Pretoria Capitals put daylight between themselves and the other teams after claiming a 52-run victory over second-placed MI Cape Town at Newlands on Monday. Read the full match report here: https://t.co/WnavgKL12Y#Betway#SA20 | @betway_indiapic.twitter.com/dVHWBeRVlC — Betway SA20 (@SA20_League) January 23, 2023

प्रिटोरिया कैपिटल के विल जैक ने बल्ले से धमाका कर दिया। 27 गेंद में 5 चौके और 5 छक्के की मदद से 62 रन की धमाकेदार पारी खेली। विल जैक को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रिटोरिया कैपिटल की टीम 7 मैच में 5 जीत और 2 हार के साथ 23 अंक लेकर पहले पायदान पर है।

एमआई केपटाउन की टीम 7 मैच में 3 जीत और 4 हार के साथ 13 अंक लेकर चौथे पायदान पर है। एमआई केपटाउन के खिलाफ एनरिच नार्जे ने शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट झटके। कप्तान वेन पार्नेल ने 3.1 ओवर में 14 रन खर्च कर 3 विकेट निकाले।

An innings of the highest quality that set the tone early in the game. Congratulations Will Jacks on your Player of the Match award 👏#Betway#SA20#MICTvPC | @Betway_Indiapic.twitter.com/yOJowN3wh6 — Betway SA20 (@SA20_League) January 23, 2023