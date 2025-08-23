SA VS ENG 2025: इंग्लैंड के खिलाफ 6 मैच की सीरीज, मिलर, फरेरा, महाराज, जेनसन और विलियम्स की वापसी, देखिए टीम लिस्ट

SA VS ENG 2025: ऑलराउंडर मार्को जेनसन (अंगूठे) और तेज़ गेंदबाज़ लिज़ाद विलियम्स (घुटने) भी अपनी-अपनी चोटों से उबरकर वापसी कर रहे हैं और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने वाली टीम में हुए पाँच बदलावों में शामिल हैं।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: August 23, 2025 17:23 IST2025-08-23T17:10:00+5:302025-08-23T17:23:06+5:30

SA VS ENG 2025 David Miller Donovan Ferreira Keshav Maharaj Marco Jansen Lizaad Williams recalled South Africa T20I squad tour of England see players list | SA VS ENG 2025: इंग्लैंड के खिलाफ 6 मैच की सीरीज, मिलर, फरेरा, महाराज, जेनसन और विलियम्स की वापसी, देखिए टीम लिस्ट

SA VS ENG 2025

googleNewsNext
HighlightsSA VS ENG 2025: दक्षिण अफ्रीका की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में वापस बुलाया गया है।SA VS ENG 2025: दक्षिण अफ्रीका 2 से 14 सितंबर तक इंग्लैंड और वेल्स में तीन एकदिवसीय और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगा।SA VS ENG 2025: क्वेना मफाका ने रबाडा के कवर के रूप में एकदिवसीय में अपनी जगह बरकरार रखी है।

SA VS ENG 2025: दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के 6 मैच की सीरीज खेली जाएगी। टीम 3 वनडे और 3 टी20 सीरीज खेलेगी। इस बीच दक्षिण अफ्रीका ने टीम का ऐलान कर दिया है। डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा और केशव महाराज को अगले महीने इंग्लैंड के सीमित ओवरों के दौरे के लिए दक्षिण अफ्रीका की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में वापस बुलाया गया है। ऑलराउंडर मार्को जेनसन (अंगूठे) और तेज़ गेंदबाज़ लिज़ाद विलियम्स (घुटने) भी अपनी-अपनी चोटों से उबरकर वापसी कर रहे हैं और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने वाली टीम में हुए पाँच बदलावों में शामिल हैं।

SA VS ENG 2025: एकदिवसीय टीम-

टेम्बा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीत्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, टोनी डी ज़ोरज़ी, केशव महाराज, क्वेना मफाका, एडेन मार्कराम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, लुंगी एनगिडी, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेलटन, ट्रिस्टन स्टब्स।

SA VS ENG 2025: टी20 टीम-

एडेन मार्कराम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसन, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, सेनुरन मुथुसामी, लुंगी एनगिडी, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, लिज़ाद विलियम्स।

SA VS ENG 2025: मैच कार्यक्रम-

1. 2 सितंबर, पहला वनडे, हेडिंग्ले, लीड्स

2. 4 सितंबर, दूसरा वनडे, लॉर्ड्स, लंदन

3. 7 सितंबर, तीसरा वनडे, द रोज़ बाउल, साउथेम्प्टन

4. 10 सितंबर, पहला टी20 मैच, सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ

5. 12 सितंबर, दूसरा टी20 मैच, एमिरेट्स, ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर

6. 14 सितंबर, तीसरा टी20 मैच ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम।

कगिसो रबाडा जो दाहिने टखने में सूजन के कारण ऑस्ट्रेलिया में एकदिवसीय सीरीज से बाहर रहे थे, को दोनों सीमित ओवरों की टीमों में शामिल किया गया है और उनके एकदिवसीय सीरीज के एक हिस्से और उसके बाद होने वाली पूरी टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए उपलब्ध रहने की उम्मीद है। बाएँ हाथ के तेज़ गेंदबाज़ क्वेना मफाका ने रबाडा के कवर के रूप में एकदिवसीय में अपनी जगह बरकरार रखी है।

दक्षिण अफ्रीका 2 से 14 सितंबर तक इंग्लैंड और वेल्स में तीन एकदिवसीय और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगा। उन्होंने आखिरी बार 2022 में यूके का दौरा किया था, जहाँ उन्होंने एकदिवसीय सीरीज 1-1 से ड्रॉ की थी और टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज 2-1 से जीती थी। बावुमा वनडे टीम की कमान संभालेंगे। मार्को की वापसी बहुत अच्छी है। वह सभी प्रारूपों में एक शानदार खिलाड़ी हैं।

Open in app
टॅग्स :South Africa Cricket TeamKeshav MaharajEngland and Wales Cricket Boardदक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमकेशव महाराजइंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड