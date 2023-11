SA vs AUS CWC World Cup 2023: दूसरे सेमीफाइनल में 5 बार चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने ‘चोकर्स’ दक्षिण अफ्रीका, हर क्रिकेटप्रेमी को एजबस्टन और आकलैंड याद, जानें कहां देखें मैच

Highlights मैच दोपहर दो बजे से खेला जाएगा। पिछले महीने लीग चरण में दोनों टीमें भिड़ थीं। लखनऊ में 134 रन से हराया।

SA vs AUS ODI Head To Head Stats & Record Ahead of ICC World Cup 2023 Semi-Final in Eden Gardens, Kolkata 2023: कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। जहां रिकॉर्ड पांच बार का चैंपियन ऑस्ट्रेलिया गुरुवार (16 नवंबर) को दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा।

पैट कमिंस की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलिया अपनी जीत की लय जारी रखने और एक और विश्व कप फाइनल में पहुंचने के लिए उत्सुक होगी, जबकि तेम्बा बावुमा की दक्षिण अफ्रीका टूर्नामेंट में पहले के परिणाम को दोहराने और अपने पहले फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगी। मैच दोपहर दो बजे से खेला जाएगा।

पिछले महीने लीग चरण में दोनों टीमें भिड़ थीं, जब दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट की दूसरी हार दी और लखनऊ में 134 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका एकदिवसीय मैचों में 100 से अधिक बार भिड़ चुके हैं, जिसमें 1999 का रोमांचक विश्व कप सेमीफाइनल भी शामिल है। कोलकाता में दोनों कभी एक साथ नहीं खेले है। दक्षिण अफ्रीका ने 5 बार और ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार खेला है।

आंकड़ों के साथ-साथ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आमने-सामने होने से पहले वनडे विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों के रिकॉर्ड पर एक नज़र डालते हैंः

SA बनाम AUS वनडे हेड टू हेड रिकॉर्डः अब तक हुए 109 बार खेल चुके हैं। हेड टू हेड मैचों में दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 55 बार जीत हासिल की है।दक्षिण अफ्रीका ने 27 बार पहले बल्लेबाजी करते हुए और 28 बार लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया ने 17 बार लक्ष्य का पीछा करते हुए और 33 बार लक्ष्य निर्धारित करते समय जीत हासिल की है।

टीमें:

दक्षिण अफ्रीका: तेम्बा बावुमा (कप्तान), गेराल्ड कोएट्जी, क्विंटन डिकॉक, रीजी हेंड्रिक्स, मार्को जेनसन, हेनरिक क्लासेन, केशव महाराज, एडेन मार्कराम, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एंडिले फेहलुकवायो, कागिसो रबादा, तबरेज शम्सी, रेस वान डेर डुसेन , लिजाद विलियम्स।

ऑस्ट्रेलिया: पैट कमिंस (कप्तान), स्टीव स्मिथ, एलेक्स कैरी, जोश इंग्लिस सीन एबोट, एशटन एगर, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, मिच मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, डेविड वॉर्नर, एडम जम्पा और मिशेल स्टार्क।

एजबस्टन में लांस क्लूसनर और आकलैंड में एबी डिविलियर्स का निराशा में डूबा चेहरा शायद हर क्रिकेटप्रेमी को याद होगा। दक्षिण अफ्रीका की टीम बृहस्पतिवार को पांच बार की चैम्पियन आस्ट्रेलिया के सामने विश्व कप के सेमीफाइनल में उतरेगी तो उसका इरादा अतीत में अंतिम चार मुकाबलों में हार के बाद की इन कड़वी यादों और अपने पर लगे ‘चोकर्स’ (दबाव के आगे घुटने टेकने वाले) के ठप्पे को मिटाने का होगा। दक्षिण अफ्रीका के हर प्रशंसक को ‘चोकर्स’ शब्द से नफरत है और बड़े मुकाबले जीतने की आदी आस्ट्रेलिया टीम एक बार फिर उसके जख्मों पर नमक छिड़कना चाहेगी।

पचास ओवरों के विश्व कप में आस्ट्रेलिया का सिक्का चलता है जिसने अब तक 12 में से पांच खिताब जीतेगे हैं। इनमें से चार पिछले छह सत्र में मिले हैं। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका नौ में से चार बार सेमीफाइनल में पहुंचकर हारा है। इंग्लैंड के खिलाफ 1992 में उसके पदार्पण विश्व कप में बारिश के नियमों से गणना में गड़बड़ी के कारण उसे सेमीफाइनल गंवाना पड़ा।

वहीं 1999 में आस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला टाई रहने के बाद खराब रनरेट के कारण उसे बाहर होना पड़ा। वर्ष 2015 में ग्रांट एलियोट ने अपने कैरियर की इकलौती यादगार पारी ईडन पार्क पर खेली। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेंबा बावुमा ने कहा ,‘हमें पता है कि दक्षिण अफ्रीकी टीम पर यह ठप्पा लगा है और हमें उससे उबरना है।’

उन्होंने कहा ,‘जब तक हम ट्रॉफी जीत नहीं लेते, यह ठप्पा हमेशा रहेगा। अभी तक हालांकि मैने अभ्यास में यह शब्द सुना नहीं है।’ भारत के खिलाफ पांच नवंबर को इसी मैदान पर लीग मैच में 83 रन पर आउट होने और नीदरलैंड के हाथों अप्रत्याशित हार के अलावा दक्षिण अफ्रीका ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। उसके शीर्ष छह में से चार बल्लेबाजों ने शतक जमाये हैं।

विकेटकीपर क्विंटोन डिकॉक अब तक 591 रन बना चुके हैं। रासी वान डेर डुसेन ने तीसरे नंबर पर 55 . 25 की औसत से रन बनाये हैं। स्पिनरों की मददगार पिच पर हेनरिच क्लासेन काफी प्रभावी रहे हैं जबकि एडेन मार्कराम ने अच्छे फिनिशर की भूमिका निभाई है । दक्षिण अफ्रीका ने छह बार 300 से अधिक रन बनाये हैं और श्रीलंका के खिलाफ विश्व कप का सर्वोच्च स्कोर पांच विकेट पर 428 रन बनाये थे।

डेविड मिलर को अभी तक ज्यादा मौके नहीं मिल सके हैं और उन्हें बड़ी पारी खेलनी है। बल्लेबाजी में बावुमा कमजोर कड़ी साबित हुए हैं जिन्होंने सात पारियों में सिर्फ 145 रन बनाये हैं । इसके अलावा वह हैमस्ट्रिंग में खिंचाव से भी जूझ रहे हैं । वह अगर फिट नहीं होते हैं तो रीजा हेंड्रिक्स उनकी जगह खेलेंगे।

इस बार दक्षिण अफ्रीका के पास मार्को जेनसन जैसे बायें हाथ का तेज गेंदबाज है जिसने 17 विकेट ले लिये हैं । वह लुंगी एंगिडि के साथ नयी गेंद संभालेंगे । बीच के ओवरों में केशव महाराज और तबरेज शम्सी की स्पिन काफी प्रभावी रही है । आस्ट्रेलिया ने लीग चरण में भारत और दक्षिण अफ्रीका से मिली हार के बाद लगातार सात मैच जीते और सही समय पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं ।

अफगानिस्तान के खिलाफ सात विकेट 91 रन पर गिरने के बाद ग्लेन मैक्सवेल ने नाबाद 201 रन बनाकर अकेले दम पर टीम केा जीत दिलाई । वह आखिरी ग्रुप मैच चोट के कारण नहीं खेल सके लेकिन मार्कस स्टोइनिस की जगह अब वापसी करेंगे ।

पाकिस्तान और नीदरलैंड के खिलाफ लगातार शतक जमाने वाले अनुभवी डेविड वॉर्नर भी बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं । ट्रेविस हेड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक जमाया था लेकिन उसके बाद से उनका बल्ला खामोश है । मिचेल मार्श अब तक 426 रन बना चुके हैं और मैक्सवेल के साथ उन पर आक्रामक बल्लेबाजी का जिम्मा होगा ।