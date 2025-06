SA vs AUS Day 1, WTC Final 2025 Updates: 20 गेंद और 0 रन, सस्ते में निपटे ख्वाजा, रबाडा ने दिए दोहरे झटके

Highlights SA vs AUS LIVE Score Day 1, WTC Final 2025 Updates: कैमरन ग्रीन 4 रन बनाकर आउट हुए। SA vs AUS LIVE Score Day 1, WTC Final 2025 Updates: उस्मान ख्वाजा 20 गेंद में खाता नहीं खोल सके और 0 पर आउट हुए। SA vs AUS LIVE Score Day 1, WTC Final 2025 Updates: ऑस्ट्रेलिया की टीम 10 ओवर में 26 रन पर 2 विकेट गंवा दी है।

लंदनः दक्षिण अफ्रीका ने बुधवार को यहां लार्ड्स में गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अफ्रीका फैसला सही निकला। कगिसो रबाडा ने दोहरे झटके दिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम 10 ओवर में 26 रन पर 2 विकेट गंवा दी है। ओपनर उस्मान ख्वाजा 20 गेंद में खाता नहीं खोल सके और 0 पर आउट हुए। कैमरन ग्रीन 4 रन बनाकर आउट हुए। आसमान में छाए बदलों के कारण दक्षिण अफ्रीका ने संभवत: पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

Kagiso Rabada delivers big time for South Africa with two wickets in an over 🔥



Catch the action live on our official broadcasters here ➡ https://t.co/oas2Rsdptj#Cricket#CricketReels #WTC25pic.twitter.com/I9vOR8nCup — ICC (@ICC) June 11, 2025

Follow our live blog from Lord's as South Africa win the toss and elect to bowl in cloudy conditions at the #WTC25 Final 🙌https://t.co/LgFXTd0jRV— ICC (@ICC) June 11, 2025

SA vs AUS LIVE Score Day 1, WTC Final 2025 Updates: कगिसो रबाडा बनाम ऑस्ट्रेलिया

टेस्ट: 11

विकेट: 51

औसत: 22.27

एसआर: 38.8

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कम से कम 50 टेस्ट विकेट लेने वाले 64 गेंदबाजों में से केवल दो का स्ट्राइक-रेट 40 से कम है। रबाडा और जसप्रीत बुमराह है। बुमराह ने 39.9 पर 64 विकेट लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार टेस्ट में पारी का आगाज करने के लिए मार्नस लाबुशेन को उतारा है।

All eyes on the 22 players fighting for #WTC25 supremacy 👀



More on the two teams and how to watch the Ultimate Test 👇https://t.co/EI4gV5IRwQ — ICC (@ICC) June 11, 2025

पंद्रह महीने में पहला टेस्ट खेल रहे कैमरन ग्रीन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी किए। जोश हेजलवुड ने तेज गेंदबाजी आक्रमण में स्कॉट बोलैंड की जगह ली है। जनवरी में केपटाउन में खेले गए अपने पिछले टेस्ट में पाकिस्तान पर जीत दर्ज करने वाले दक्षिण अफ्रीका ने उस टीम में एक बदलाव करते हुए लुंगी एनगिडी को तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में एकादश में जगह दी है।