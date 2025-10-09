BCCI अध्यक्ष और वीरेंद्र सहवाग की पत्नी के बीच अफेयर की चर्चाएं, सोशल मीडिया पर मिथुन मन्हास के आरती से संबंध होने के संकेत

नई दिल्ली: पूर्व क्रिकेटर मिथुन मन्हास और वीरेंद्र सहवाग की पत्नी आरती अहलावत के बीच संभावित अफेयर की अफवाहें इंटरनेट पर उड़ रही हैं। कुछ महीने पहले, सहवाग और आरती ने कथित तौर पर इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया था, और कई सूत्रों ने दावा किया है कि यह जोड़ा कुछ समय से अलग रह रहा है। खबरों के मुताबिक, तलाक की बात चल रही है।

इस अफवाह को और हवा यह मिली है कि सहवाग के पुराने दोस्त और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के नवनियुक्त अध्यक्ष मिथुन मन्हास का नाम अब आरती से जोड़ा जा रहा है। यह खबर अगस्त 2025 में रोजर बिन्नी के इस्तीफे के बाद, मन्हास के आधिकारिक तौर पर बीसीसीआई अध्यक्ष पद संभालने के तुरंत बाद सामने आई।

सोशल मीडिया पर बीसीसीआई अध्यक्ष के आरती अहलावत से संबंध होने का संकेत

ये अफ़वाहें तब और तेज़ हो गईं जब पत्रकार अभिषेक त्रिपाठी ने 7 अक्टूबर, 2025 को सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी संदेश पोस्ट किया। उन्होंने क्रिकेटर मुरली विजय और दिनेश कार्तिक से जुड़े 2009 के विवाद का ज़िक्र करते हुए संकेत दिया कि ऐसी ही स्थिति फिर से हो सकती है। उनका यह पोस्ट तेज़ी से वायरल हुआ और एक दिन के अंदर ही इसे लाखों बार देखा गया।

अटकलों को और बल देते हुए, प्रशंसकों ने देखा कि सहवाग और आरती के दोनों बेटे, आर्यवीर और वेदांत, मन्हास को सोशल मीडिया पर फ़ॉलो करते हैं। 2021 में आरती के साथ मन्हास की एक पुरानी तस्वीर भी ऑनलाइन सामने आई है, जिससे अफवाहें और तेज़ हो गई हैं। हालाँकि, इस मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से कुछ भी पुष्टि नहीं की है, और न ही अफेयर का कोई ठोस सबूत है।

अगर सहवाग और आरती सच में अलग हो रहे हैं, तो वे उन सेलिब्रिटी जोड़ों की बढ़ती सूची में शामिल हो जाएँगे जो लंबे समय से चली आ रही शादी को खत्म कर रहे हैं। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी शैली के लिए मशहूर सहवाग और आरती 2004 से शादीशुदा हैं। उनकी शादी पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के घर पर हुई थी, और सालों तक उन्हें क्रिकेट के सबसे स्थिर जोड़ों में से एक माना जाता रहा।

हालाँकि, हाल ही में उनके रिश्ते में खटास के संकेत दिखाई देने लगे हैं। पिछले साल दिवाली समारोह के दौरान, सहवाग ने अपने बेटों और माँ के साथ तस्वीरें पोस्ट की थीं, लेकिन आरती के साथ कोई तस्वीर नहीं। इस छोटी सी बात ने प्रशंसकों का ध्यान खींचा और उनके रिश्ते को लेकर और भी अटकलें लगाईं।