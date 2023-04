RR VS PKBS IPL 2023: राजस्थान रॉयल्स बॉलर पर टूट पड़े शिखर, पंजाब किंग्स ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की, वार्नर और कोहली क्लब में धवन

Highlights राजस्थान रॉयल्स को पहली हार का सामना करना पड़ा। पंजाब किंग्स ने चार विकेट पर 197 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

RR VS PKBS IPL 2023: पंजाब किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को राजस्थान रॉयल्स को 5 रन से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। राजस्थान रॉयल्स को पहली हार का सामना करना पड़ा। नए कप्तान शिखर धवन ने कमाल की पारी खेली। डेविड वार्नर और विराट कोहली क्लब में शिखर शामिल हो गए।

पंजाब किंग्स की टीम दूसरी जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। गुजरात की टीम पहले पायदान पर है। आरसीबी की टीम तीसरे और राजस्थान की टीम चौथे स्थान पर है। लखनऊ सुपर टीम 5वें और धोनी की सीएसके छठे पायदान पर कायम है।

धवन और प्रभसिमरन सिंह के अर्धशतकों से पंजाब किंग्स ने चार विकेट पर 197 रन बनाए। धवन ने 56 गेंद में नौ चौकों और तीन छक्कों से नाबाद 86 रन की पारी खेलने के अलावा प्रभसिमरन (34 गेंद में 60 रन, सात चौके, तीन छक्के) के साथ पहले विकेट के लिए 90 और जितेश शर्मा (27) के साथ दूसरे विकेट के लिए 66 रन की साझेदारी भी की।

रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद पूर्वोत्तर में हो रहे इस पहले आईपीएल मुकाबले में प्रभसिमरन ने पंजाब की टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई। प्रभसिमरन ने पारी के दूसरे ओवर में केएम आसिफ पर छक्के के साथ अपने तेवर दिखाए और फिर इस तेज गेंदबाज के अगले ओवर में तीन चौकों और एक छक्के से 19 रन जोड़े।

धवन ने भी ट्रेंट बोल्ट पर लगातार दो चौके मारे। प्रभसिमरन ने अश्विन पर लगातार दो चौकों से पांचवें ओवर में टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंचाया। वह हालांकि 44 रन के स्कोर पर जेसन होल्डर की गेंद पर भाग्यशाली रहे जब एक्सट्रा कवर पर देवदत्त पडिक्कल ने उनका कैच टपका दिया। पंजाब ने पावर प्ले में बिना विकेट खोए 63 रन बनाए।

ICYMI - Nathan Ellis grabs a stunner to get the in form batter, Jos Buttler.



Watch it here 👇👇#TATAIPL#RRvPBKSpic.twitter.com/rbt0CJRyLe — IndianPremierLeague (@IPL) April 5, 2023

प्रभसिमरन ने युजवेंद्र चहल की गेंद पर दो रन के साथ सिर्फ 28 गेंद में पहला आईपीएल अर्धशतक पूरा किया। प्रभसिमरन ने बोल्ट पर एक और छक्का जड़ा लेकिन होल्डर की गेंद पर जोस बटलर को कैच दे बैठे। भानुका राजपक्षे सिर्फ एक रन बनाने के बाद धवन के शॉट पर गेंद दाएं हाथ में लगने से रिटायर्ड हर्ट हो गए।

जितेश शर्मा ने चहल पर दो चौकों के साथ 12वें ओवर में टीम के रनों का शतक पूरा किया जबकि इसी ओवर में धवन ने भी गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचाया। धवन ने चहल पर लगातार दो चौकों के साथ 36 गेंद में 48वां आईपीएल अर्धशतक बनाया। उनके नाम पर आईपीएल में 50 रन से अधिक के 50 स्कोर हो गए।

For his splendid captain's knock of 86* off just 56 deliveries, @SDhawan25 becomes our Top Performer from the first innings of the #RRvPBKS.



A look at his batting display 👇👇 #TATAIPLpic.twitter.com/ikHQcx1wuK — IndianPremierLeague (@IPL) April 5, 2023

वह डेविड वार्नर और विराट कोहली के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी हैं। जितेश हालांकि चहल की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बाउंड्री पर रियान पराग को कैच दे बैठे। चहल इसके साथ ही ड्वेन ब्रावो के बाद आईपीएल के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज बन गए।

अश्विन ने इसके बाद सिकंदर रजा (01) को बोल्ड किया लेकिन धवन ने अंतिम ओवरों में कुछ अच्छे शॉट खेले। होल्डर (29 रन पर दो विकेट) सबसे सफल गेंदबाज रहे जबकि अश्विन (25 रन पर एक विकेट) ने किफायती गेंदबाजी की लेकिन आसिफ (बिना विकेट के 54 रन) और चहल (50 रन पर एक विकेट) काफी महंगे साबित हुए।