एक युग का अंत, टी20 में नहीं दिखेगी रोहित-कोहली की जोड़ी, संन्यास की घोषणा, बागडोर युवा खिलाड़ियो को सौंपी

Highlights टी20 में नहीं दिखेगी रोहित-कोहली की जोड़ी टी20 से संन्यास की घोषणा कर दी राट की तरह रोहित भी टीम इंडिया के लिए वनडे और टेस्ट दोनों खेलते रहेंगे

Rohit Sharma-Virat Kohli Retirement From T20: सालों का इंतजार खत्म हो गया है। आईसीसी टी20 विश्वकप में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारतीय टीम ने खिताब अपने नाम किया। इसी के साथ एक युग का अंत भी हो गया। दो भारतीय दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्माटी20 में अब भारत के लिए खेलते हुए नहीं दिखेंगे। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच खिताब लेते समय कोहली ने अपने संन्यास की घोषणा की वहीं मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने भी टी20 से संन्यास की घोषणा कर दी। दोनों खिलाड़ियों ने कहा कि इससे सही समय नहीं हो सकता और अब समय आ गया है कि क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप की बागडोर युवा हाथों में दे दी जाए।

गौरतलब है कि विराट की तरह रोहित भी टीम इंडिया के लिए वनडे और टेस्ट दोनों खेलते रहेंगे। रोहित ने अपना टी20 डेब्यू 2007 टी20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ किया था। उनकी पहली पारी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ थी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ही रोहित ने आखिरी पारी भी खेली। रोहित ने 159 मैचों में 32.05 की औसत और 140.89 की स्ट्राइक रेट से 4231 रन के साथ टी20ई में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में अपना करियर समाप्त किया। खेल के सबसे छोटे प्रारूप में रोहित शर्मा ने 5 शतक जड़े हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने भी 5 शतक जड़े हैं।

बात विराट की करें तो 4,188 रनों के साथ कोहली दूसरे सबसे ज्यादा T20I रन-स्कोरर हैं। कोहली T20 विश्व कप के इतिहास में 1292 रनों के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। इस विश्वकप में विराट फाइनल से पहले जूझ रहे थे लेकिन उन्होंने अपना बेस्ट फाइनल के लिए ही बचा के रखा था। खिताबी मुकबले में कोहली ने 59 गेंदों में 76 रन बनाकर भारत की बल्लेबाजी का नेतृत्व किया। इसके बाद गेंदबाजों ने शानदार ढंग से 176 के स्कोर का बचाव करते हुए सात रनों से रोमांचक जीत हासिल की और भारत को 13 साल बाद विश्व चैंपियन बनाया।

𝗧𝗵𝗶𝘀 𝘄𝗮𝘀 𝗺𝘆 𝗹𝗮𝘀𝘁 𝗧𝟮𝟬 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝘂𝗽: Virat Kohli



King Kohli bids adieu to the T20I format in style and mutual admiration for Captain Rohit Sharma



Take A Bow on that glorious T20I career!