WATCH: ऋषभ पंत ने लिया अपना बदला, चोट के डर के बाद ठोकी तूफानी फिफ्टी

ऋषभ पंत को साउथ अफ्रीका A के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के तीसरे दिन तेज गेंदबाज त्शेपो मोरेकी की तीन गेंदों पर चोट लगने के बाद रिटायर हर्ट होना पड़ा।

November 8, 2025

नई दिल्ली: ऋषभ पंत ने शनिवार को बीसीसीआई के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में अपना बदला ले लिया। लेफ्ट-हैंडर को 20 मिनट के अंदर तीन बार चोट लगने के बाद रिटायर हर्ट होना पड़ा था। हालांकि, पंत ने दर्द से लड़ते हुए वापसी की और दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ तेज़ी से हाफ-सेंचुरी बनाई।

इससे पहले पंत को साउथ अफ्रीका A के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के तीसरे दिन तेज गेंदबाज त्शेपो मोरेकी की तीन गेंदों पर चोट लगने के बाद रिटायर हर्ट होना पड़ा। पंत को हेलमेट पर एक, और शरीर पर दो और चोटें लगीं - एक बाईं कोहनी पर और दूसरी पेट पर, जिसकी वजह से उन्हें आखिरकार मैदान छोड़ना पड़ा। हालांकि, वह छठे विकेट के गिरने के बाद बल्लेबाजी करने लौटे और सिम्मंड्स द्वारा आउट होने से पहले 65 रन की तेज पारी खेली।

पहली चोट, हेलमेट पर लगी, जब उन्होंने पेसर के खिलाफ रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की और चूक गए। शॉट खेलते समय वह आमतौर पर ऑफ-बैलेंस थे और कनेक्ट न कर पाने के बाद गिर गए। फिजियो ने ज़रूरी कनकशन टेस्ट किया और उन्हें खेलने की इजाज़त दे दी। इसके तुरंत बाद, उन्हें बाईं कोहनी पर चोट लगी जिसके लिए कुछ पेन-रिलीफ स्प्रे और टेपिंग की ज़रूरत पड़ी।

तीसरी चोट एक ऐसी गेंद पर लगी जो लेंथ से वापस अंदर आई और उन्हें ज़्यादा दर्द हुआ। फिर वह अनिच्छा से 17* रन बनाकर 22 गेंदों पर मैदान से बाहर चले गए। ध्रुव जुरेल - टेस्ट में भारत के दूसरे विकेटकीपर, अगले आए और दूसरे सेशन में अर्धशतक बनाया। पंत चोट लगने के बाद भी बल्लेबाजी जारी रखना चाहते थे लेकिन सावधानी के तौर पर उन्हें बाहर ले जाया गया। लेकिन वह दिन में बाद में बल्लेबाजी करने लौटे और काइल सिम्मंड्स की गेंद पर छक्का लगाकर 48 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, इसके तुरंत बाद जुरेल ने मैच में अपना दूसरा शतक बनाया। पंत के एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट होने से पहले दोनों ने 82 रन जोड़े। इसके तुरंत बाद भारत ने अपनी पारी घोषित कर दी, जिससे साउथ अफ्रीका A को 417 रन का लक्ष्य मिला।

पंत ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में पैर में चोट लगने के बाद से एक्शन से बाहर थे, लेकिन हाल ही में उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारत की टीम में शामिल किया गया और शुभमन गिल का डिप्टी बनाया गया। उन्होंने दिखाया कि वह टेस्ट टीम में वापसी के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले हफ्ते साउथ अफ्रीका A के खिलाफ पहले चार दिवसीय मैच की दूसरी पारी में 90 रन बनाए थे। वह विकेटकीपिंग करते हुए भी सहज दिखे। वह चल रहे मैच की पहली पारी में मोरेकी की शॉर्ट बॉल पर 24 रन बनाकर आउट हो गए थे।

