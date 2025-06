रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई की पहली तस्वीर आई सामने, हाथों में हाथ डाले दिखा कपल

Rinku Singh- Priya Saroj Engagement:रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज ने एक दूसरे के नाम की अंगूठी पहन अपना रिश्ता कन्फर्म कर लिया है। आज यानी 8 जून को लखनऊ के आलीशान सेंट्रम होटल में कपल ने परिवार और मेहमानों के बीच सगाई कर ली। इस निजी समारोह में परिवार के करीबी लोग, दोस्त और राजनीति और क्रिकेट की दुनिया से चुनिंदा मेहमान शामिल हुए, जिससे इस जोड़े की शादी का जश्न सितारों से सजे-धजे माहौल में मनाया गया।

इस समारोह में राजनीति और क्रिकेट की दुनिया के बड़े नाम शामिल थे, जिनमें करीब 300 मेहमान शामिल हुए। उम्मीद है कि अखिलेश यादव, डिंपल यादव, जया बच्चन, बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और अन्य हाई-प्रोफाइल हस्तियां शामिल होंगी।

