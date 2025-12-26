56 गेंदों में शतक लगाकर खेली तूफानी पारी?, वीएचटी मैच में रिंकू सिंह ने चंडीगढ़ बॉलर को धुना

Highlights 60 गेंदों में नाबाद 106 रन बनाकर पारी को और भी रोमांचक बना दिया। 367/4 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूपी ने चंडीगढ़ को चुनौती देने लायक विशाल स्कोर खड़ा किया।

राजकोटः विजय हजारे ट्रॉफी में रिंकू सिंह शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। टी20 विश्व कप से पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी है। विजय हजारे टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश की कप्तानी करते हुए कमाल की पारी खेल रहे हैं। हैदराबाद के खिलाफ पिछले मैच में अर्धशतक लगाने के बाद शुक्रवार को राजकोट के सनोसारा क्रिकेट ग्राउंड ए में चंडीगढ़ के खिलाफ तूफानी शतक जड़ा। राजकोट में विजय हजारे ट्रॉफी के दूसरे चरण में चंडीगढ़ के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कप्तान रिंकू सिंह ने शानदार पारी खेलते हुए मात्र 56 गेंदों में तूफानी शतक जड़ा।

पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सिंह ने आते ही लय हासिल कर ली और चौकों और छक्कों की झड़ी लगा दी, जिससे दर्शक रोमांचित हो गए और उत्तर प्रदेश ने 50 ओवर की पारी में मजबूत पकड़ बना ली। 11 चौकों और चार छक्कों सहित उनकी नाबाद 106 रनों की पारी 176.67 के स्ट्राइक रेट से आई।

टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करने वाली चंडीगढ़ की टीम को अपने इस फैसले पर पछतावा हुआ, क्योंकि यूपी के सलामी बल्लेबाज आर्यन जुयाल ने 118 गेंदों में 134 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को आगे बढ़ाया। लेकिन रिंकू ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 60 गेंदों में नाबाद 106 रन बनाकर पारी को और भी रोमांचक बना दिया।

और उत्तर प्रदेश को पहले बल्लेबाजी करते हुए 367/4 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिंह का विस्फोटक शतक उनके साथियों द्वारा रखी गई मजबूत नींव पर आधारित था। आर्यन जुयाल ने भी शानदार शतक लगाया और दोनों ने मिलकर महत्वपूर्ण साझेदारियां कीं, जिससे यूपी ने चंडीगढ़ को चुनौती देने लायक विशाल स्कोर खड़ा किया।

स्टार मध्य क्रम के बल्लेबाज ने सटीक टाइमिंग के साथ बल्लेबाजी की, शुरुआत में धैर्य और बाद में आक्रामकता दिखाते हुए नियमित अंतराल पर छक्के लगाए। इस पारी ने न केवल रिंकू की बल्लेबाजी क्षमता को प्रदर्शित किया, बल्कि घरेलू क्रिकेट में उत्तर प्रदेश के लिए मैच जिताने वाले कप्तान के रूप में उनके महत्व को भी रेखांकित किया।

इस मैच में रिंकू सिंह का प्रदर्शन अगले साल होने वाले बहुप्रतीक्षित टी20 अंतरराष्ट्रीय विश्व कप से पहले भारतीय टीम के लिए एक शानदार संकेत है। अपनी निडर बल्लेबाजी शैली और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की क्षमता के लिए जाने जाने वाले रिंकू सिंह विजय हजारे ट्रॉफी और अन्य घरेलू टूर्नामेंटों में उत्तर प्रदेश के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, सिंह ने मध्य क्रम में शक्तिशाली बल्लेबाजी के लिए ख्याति अर्जित की है, और उनका यह तेज शतक प्रशंसकों और चयनकर्ताओं दोनों का ध्यान आकर्षित करेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी श्रृंखला और विश्व कप के लिए भारतीय टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में उनका चयन इस बात का प्रमाण है कि वे लंबे समय तक टीम में बने रहेंगे।