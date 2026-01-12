RCBW vs UPW: आरसीबी ने यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से धोया, ग्रेस हैरिस की 84 रन की पारी से 13वें ओवर में ही हासिल किया 144 रनों का लक्ष्य

हैरिस ने 40 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौके और 5 छक्कों की मदद से 85 रनों की विस्फोटक पारी खेली। जबकि मंधाना ने 32 गेंदों में 47 रन बनाए। अपनी पारी में आरसीबी कप्तान ने 9 चौके भी लगाए और अंत तक नाबाद रहीं।

By रुस्तम राणा | Updated: January 12, 2026 22:58 IST2026-01-12T22:29:43+5:302026-01-12T22:58:17+5:30

RCBW vs UPW: RCB thrashed UP Warriors by 9 wickets, chasing down the target of 144 runs in just the 13th over thanks to Grace Harris's unbeaten 84-run innings. | RCBW vs UPW: आरसीबी ने यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से धोया, ग्रेस हैरिस की 84 रन की पारी से 13वें ओवर में ही हासिल किया 144 रनों का लक्ष्य

RCBW vs UPW: आरसीबी ने यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से धोया, ग्रेस हैरिस की 84 रन की पारी से 13वें ओवर में ही हासिल किया 144 रनों का लक्ष्य

RCBW vs UPW, WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग के चालू सीजन में सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेन ने यूपी वॉरियर्स विमेन को 9 विकेट के बड़े अंतर से हराया। सलामी जोड़ी ग्रेस हैरिस और कप्तान स्मृति मंधाना की 137 रनों की पार्टनरशिप ने 144 रनों के लक्ष्य को बेहद बौना कर दिया। हैरिस ने 40 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौके और 5 छक्कों की मदद से 85 रनों की विस्फोटक पारी खेली। जबकि मंधाना ने 32 गेंदों में 47 रन बनाए। अपनी पारी में आरसीबी कप्तान ने 9 चौके भी लगाए और अंत तक नाबाद रहीं। हैरिस के आउट होने के बाद रिचा घोष बैटिंग के लिए आईं और 4 रन बनाकर नाबाद रहीं।

इस प्रकार आरसीबी विमेन ने लक्ष्य को 12.1 ओवर में ही हासिल कर लिया। डब्ल्यूपीएल 2026 में यह आरसीबी की लगातार दूसरी जीत है। आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए एक बार जब ग्रेस हैरिस ने रन बनाना शुरू किया, तो उन्हें कोई नहीं रोक पाया। उन्होंने यूपी वॉरियर्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं, जिनके पास कोई जवाब नहीं था। स्मृति ने खुशी-खुशी दूसरा रोल निभाया। ओपनिंग पार्टनरशिप ने यूपीडब्ल्यू की हालत खराब कर दी और हैरिस आखिरकार एक धमाकेदार पारी खेलने के बाद आउट हुईं। 

वहीं डोटिन ने 37 गेंद में 40 रन बनाये जिसमें तीन चौके और एक छक्का शामिल था । दोनों ने डैथ ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए आखिरी छह ओवर में 67 रन जोड़े ।  आरसीबी की श्रेयंका पाटिल और नडाइन डि क्लेर्क ने दो-दो विकेट लिए। जबकि लॉरेन बेल के खाते में एक सफलता रही।

 

Open in app
टॅग्स :Women's Premier League (WPL)RCBUP Warriorzविमेंस प्रीमियर लीगयूपी वारियर्स