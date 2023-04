RCB VS PK IPL 2023: विराट कोहली ने संभाली कप्तानी!, पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला, जानें प्लेइंग इलेवन

Highlights टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बेंगलोर की अगुआई इस मुकाबले में विराट कोहली कर रहे हैं। कप्तान फाफ डुप्लेसी इस मैच में क्षेत्ररक्षण नहीं करेंगे।

RCB VS PK IPL 2023: पंजाब किंग्स के कार्यवाहक कप्तान सैम कुरेन ने इंडियन प्रीमियर लीग में गुरुवार को यहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पंजाब की टीम ने दो बदलाव करते हुए लियाम लिविंगस्टोन और नाथन एलिस को एकादश में शामिल किया है।

Take a look at the Playing XIs in the #PBKSvRCB contest 👌👌



What do you make of the two sides 🤔



Follow the match ▶️ https://t.co/CQekZNsh7b#TATAIPLpic.twitter.com/BLQMWfhKIt