Highlights RCB vs PBKS: विराट कोहली की 43 रनों की शानदार पारी, RCB ने 20 ओवर में बनाए 190 रन

RCB vs PBKS FINAL Ipl 2025 : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल फाइनल में पंजाब ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने तेज शुरुआत की लेकिन बाद में विकेट गिरते रहे, फ़िल सॉल्ट ने 9 गेंदों में 16 रन बनाए, विराट कोहली ने शानदार पारी खेली और 35 गेंदों में 43 रन बनाए। इसके बाद मयंक अग्रवाल ने 18 गेंदों में 24 रन बनाए, कप्तान रजत पाटीदार ने 16 गेंदों में 26 रन बनाए। लियम लिविंगस्टन ने 15 गेंदों में 25 रन बनाए, जितेश शर्मा ने 10 गेंदों में तूफानी 24 रन बनाए, रोमारियो शेफ़र्ड ने भी तेज 17 रनों की पारी खेली। क्रुणाल पंड्या सस्ते में आउट होकर मात्र 4 रन ही बना सके, भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल एक एक रन ही बनाकर आउट होकर पवेलियन लौट गए।

Unorthodox? ✅ Down the ground? ✅ Jitesh Sharma is turning it on in the #Final ! 💪 Updates ▶ https://t.co/U5zvVhcvdo #TATAIPL | #RCBvPBKS | #Final | #TheLastMile | @jiteshsharma_ pic.twitter.com/9JbC7ktpGX

Kyle Jamieson says 🗣️ That's how you comeback 💪



He gets the #RCB skipper with a superb pinpoint yorker 🎯@RCBTweets 102/3 after 12 overs.



Updates ▶ https://t.co/U5zvVhcvdo#TATAIPL | #RCBvPBKS | #Final | #TheLastMilepic.twitter.com/MGAWHMQusT