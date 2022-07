CSK और रविंद्र जडेजा के रिश्ते में पड़ी दरार! ऑलराउंडर ने इंस्टाग्राम से हटाए टीम से जुड़े सारे पोस्ट

Highlights कप्तानी छोड़ने के कुछ दिनों बाद जडेजा को पसली की चोट के कारण आईपीएल से बाहर होना पड़ा था। उनके विदाई के पीछे का कारण चोट बताया गया था, लेकिन कई लोगों का मानना ​​​​था कि सौराष्ट्र के उग्र ऑलराउंडर को ड्रॉप दिया गया था।

नई दिल्ली: चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के पूर्व कप्तान रविंद्र जडेजा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से आईपीएल टीम के 2021 और 2022 अभियानों से संबंधित सभी पोस्ट हटा दिए हैं। आईपीएल के 15वें सीजन से ठीक दो दिन पहले एमएस धोनी के कप्तानी छोड़ने के बाद बाएं हाथ के ऑलराउंडर को टीम का कप्तान बनाया गया था।

मगर रविंद्र जडेजा ने प्रेशर में कप्तानी छोड़ दी, जिससे सीएसके को एक बार कप्तानी धोनी को वापस देनी पड़ी। जडेजा के नेतृत्व में चेन्नई ने अपने आठ में से छह मैच हारे। वहीं, बतौर कप्तान जडेजा का प्रदर्शन भी औसत दर्जे का लग रहा था। जडेजा 10 मैचों में 20 की औसत से सिर्फ 116 रन बना सके और 7.51 की इकॉनमी रेट से केवल पांच विकेट ले पाए।

कप्तानी छोड़ने के कुछ दिनों बाद उन्हें पसली की चोट के कारण आईपीएल से बाहर होना पड़ा था। उनके विदाई के पीछे का कारण चोट बताया गया था, लेकिन कई लोगों का मानना ​​​​था कि सौराष्ट्र के उग्र ऑलराउंडर को ड्रॉप दिया गया था। वहीं, अब अपने अधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से सीएसके से जुड़े सभी पोस्ट्स हटाने से सोशल मीडिया यूजर्स को ये संकेत मिल रहे हैं कि उनके और CSK के संबंधों में खटास आ चुकी है।

देखिए यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

Ravindra Jadeja has removed all his CSK posts from 2021 and 2022 🙂. — Naman (@Mr_unknown23_) July 8, 2022

Jadeja didn't wish Dhoni on his birthday this year. ( He does it every year ).

He has also deleted all his CSK related posts on Instagram .

Something is definitely not right. — ` (@FourOverthrows) July 8, 2022

Ravindra Jadeja will going to Leave CSK may be for 2023 season



Deleted almost every post related to CSK



Also listening about Deepak Chahar and Ambati Rayudu but not confirmed for these two



Hard day's for CSK fan to accept — Deepjyoti Deka (@imdeepjyotideka) July 8, 2022

I wasn't buying any of this at all before but now that Jadeja has apparently removed his csk related posts, in addition to not wishing MS for birthday, all is definitely not well. All is necessarily not lost either, tho. Hope it can still be settled in-house! — Hussnain Magsi (@magsificent) July 8, 2022

Ravindra Jadeja has deleted all those post which was related to CSK except the one he posted in 2016 - 2017. — Johns. (@CricCrazyJ0hns) July 8, 2022