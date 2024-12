R. Ashwin-Virat Kohli Video: रिटायरमेंट की घोषणा कर भावुक हुए अश्विन, कुछ यूं विराट ने संभाला; वीडियो देख भर आएगा आपका दिल

R Ashwin-Virat Kohli Video: भारतीय दिग्गज खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। गाबा में खेले जा रहे इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के दौरान ही अश्विनी ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी जिसके बाद सोशल मीडिया पर हलचल बढ़ गई है। इस बीच एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें रविचंद्रन अश्विन लगभग रोते हुए दिखाई दे रहे हैं।

संन्यास की खबरों के बीच इस वीडियो ने फैन्स की आंखों को नम कर दिया। वीडियो में भारतीय ड्रेसिंग रूम के भीतर जब अश्विन भावुक हुए तो विराट कोहली ने उन्हें गले लगा लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

गौरतलब है कि अश्विन गाबा टेस्ट में भारत की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं हैं। उन्हें पर्थ टेस्ट के लिए भी टीम में नहीं चुना गया था, लेकिन एडिलेड में खेले, जहाँ उन्होंने एक विकेट लिया और 22 और 7 रन की पारियाँ खेलीं।

Virat Kohli gives an hug to a very emotional Ravichandran Ashwin. I think we are closing to a big announcement soon.



