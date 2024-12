Ravichandran Ashwin Retirement: चलो साथियों दुआओं में याद रखना?, मेरा विश्वास करो, हर किसी का समय आता और आज मेरे जाने का समय, विदा होकर निकले अश्विन, देखें वीडियो

Highlights पृष्ठभूमि में एक मार्मिक तमिल गीत बज रहा था। अंत में अश्विन भारतीय ड्रेसिंग रूम में पहुंचे। हमेशा बस एक फोन पर उपलब्ध रहेंगे।

Ravichandran Ashwin Retirement: भारतीय ड्रेसिंग रूम बुधवार को भावनाओं से अभिभूत था लेकिन संन्यास लेने वाले दिग्ग्ज ऑफ स्पिनर अश्विन ने पूरे समय शांत भाव बनाए रखा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में अपनी अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में संन्यास की खबर देने के बाद अश्विन भारतीय ड्रेसिंग रूम की ओर जा रहे थे जब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज और अब कमेंटेटर मैथ्यू हेडन उनका स्वागत करने के लिए आगे आए और फिर मैच रेफरी रंजन मदुगले ने इस दिग्गज ऑफ स्पिनर को गले लगा लिया। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद वह गलियारे में नाथन लियोन और पैट कमिंस से मिले जिन्होंने इस भारतीय दिग्गज को ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के हस्ताक्षर वाली जर्सी भेंट की। अंत में अश्विन भारतीय ड्रेसिंग रूम में पहुंचे। पृष्ठभूमि में एक मार्मिक तमिल गीत बज रहा था।

𝗟𝗶𝗳𝗲. 𝗖𝗿𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁. 𝗕𝗲𝘆𝗼𝗻𝗱 𝗳𝘁. 𝗥 𝗔𝘀𝗵𝘄𝗶𝗻 ❤️



No better time than today to rewatch this gem ✨



Some words of wisdom from the champion cricketer 🗣️#TeamIndia | @ashwinravi99pic.twitter.com/Ipzs13cznz— BCCI (@BCCI) December 18, 2024

अश्विन ने इसके बाद एक भावुक भाषण दिया जिसके दौरान उन्होंने अपने साथियों से वादा किया कि वह हमेशा उनके लिए बस एक फोन पर उपलब्ध रहेंगे। अश्विन की तत्काल प्रभाव से संन्यास लेने की घोषणा हैरान करने वाली थी क्योंकि बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में अभी दो टेस्ट खेले जाने बाकी हैं। अश्विन चेहरे पर मुस्कान लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम की ओर चले गए।

Numbers that spin a tale of greatness 🙌



3⃣ Formats

🔝 Numbers

♾ Countless memories

1⃣ Champion Cricketer #ThankYouAshwin | #TeamIndia | @ashwinravi99pic.twitter.com/Die36HBJEE — BCCI (@BCCI) December 18, 2024

बाद में भारतीय सहयोगी स्टाफ के सदस्य अश्विन से मिलने के लिए पंक्ति में खड़े थे जिसमें क्षेत्ररक्षण कोच टी दिलीप, श्रीलंका के बाएं हाथ के थ्रोडाउन विशेषज्ञ नुवान सेनेविरत्ने और कई अन्य शामिल थे। जोरदार तालियों के बीच ड्रेसिंग रूम में प्रवेश करने के बाद अश्विन का स्वागत यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत जैसे साथियों ने किया जिनके कंधों पर अब भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है।

अश्विन ने अपने साथियों से बात करने से पहले अपने हर शब्द को बहुत सोच-समझकर चुना होगा। अश्विन ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में कहा, ‘‘मुझे नहीं पता कि इस बारे में क्या कहूं। ईमानदारी से कहूं तो मैदान पर टीम के साथ बातचीत करना आसान होता है। भले ही मैं इसका प्रदर्शन नहीं कर रहा हूं लेकिन यह वास्तव में मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है।’’

🗣️ "I've had a lot of fun and created a lot of memories."



All-rounder R Ashwin reflects after bringing the curtain down on a glorious career 👌👌#TeamIndia | #ThankYouAshwin | @ashwinravi99pic.twitter.com/dguzbaousg — BCCI (@BCCI) December 18, 2024

उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा महसूस हो रहा है कि जब 2011-12 में मैं यहां आया था, मेरा पहला ऑस्ट्रेलियाई दौरा, मैंने सभी का बदलाव का दौर देखा है। मैंने देखा कि राहुल (द्रविड़) भाई चले गए, सचिन (तेंदुलकर) पाजी चले गए’’ अश्विन ने कहा, ‘‘लेकिन मेरा विश्वास करो दोस्तों, हर किसी का समय आता है और आज मेरे जाने का समय है।’’

A Legend Bids Adieu to International Cricket 👏👏



Hear what R Ashwin’s parting words were to the Indian dressing room 🎥🔽#TeamIndia | @ashwinravi99https://t.co/6wtwdDOmzX — BCCI (@BCCI) December 18, 2024

अश्विन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के पिछले चार-पांच साल वह समय था जब उन्होंने कुछ खास रिश्ते बनाए। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने इसका भरपूर आनंद लिया है, पिछले चार-पांच वर्षों में कुछ बेहतरीन रिश्ते और दोस्त बनाए हैं और मैं अपने कुछ साथियों को पीछे छोड़ रहा हूं जो (मेरे साथ) खेल रहे थे।’’

इस ऑफ स्पिनर ने कहा, ‘‘पिछले चार-पांच वर्षों में हर गुजरते साल के साथ मैंने महसूस किया है कि मैं उनके रिश्ते को कितना महत्व देता हूं और एक खिलाड़ी के तौर पर मैं उन्हें कितना महत्व देता हूं।’’ उन्होंने अपने भारतीय साथियों से वादा किया कि वह बस एक फोन कॉल पर उपलब्ध रहेंगे। अश्विन ने कहा, ‘‘अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत है तो मैं बस एक फोन कॉल पर उपलब्ध रहूंगा।

एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद, रोहित का शुक्रिया। शुक्रिया, विराट, शुक्रिया, गौती भाई। मैं आज बहुत खुश हूं।’’ भावुक रोहित ने विदाई केक काटने के बाद अश्विन को एक टुकड़ा दिया जबकि मोहम्मद सिराज ने उन्हें ‘तीन सलामी’ दी और लोकेश राहुल ने गले लगाया। अश्विन उस समय भावुक हो गए जब उन्होंने शुभमन गिल को गले लगाया।