'अनैतिक और बर्बरतापूर्ण', राशिद खान ने पाकिस्तान के हमले पर जताया गुस्सा, 3 अफगान क्रिकेटरों की मौत से दुखी

Rashid Khan on Pakistan Strikes: अफ़ग़ानिस्तान के कप्तान राशिद ख़ान ने अफ़ग़ानिस्तान की धरती पर पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है जिसमें तीन युवा क्रिकेटर मारे गए। अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने भी पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाली आगामी त्रिकोणीय टी20 सीरीज़ से हटने की घोषणा की है।

October 18, 2025

Rashid Khan on Pakistan Strikes: अफगानिस्तान टीम के टी20 कप्तान राशिद ख़ान ने पाकिस्तान सीमा के पास नागरिक ढाँचे पर हुए हवाई हमलों के लिए पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए बिना किसी संकोच के अपनी बात रखी। इस हवाई हमले में तीन क्रिकेटरों समेत आठ लोगों की मौत हो गई। राशिद ने इस हमले को 'बर्बर' बताया और कहा कि वह अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) के पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मैचों से हटने के फ़ैसले के साथ हैं।

राशिद खान ने एक्स पर लिखा, "अफ़ग़ानिस्तान पर हाल ही में हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों में नागरिकों की जान जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है। यह एक ऐसी त्रासदी है जिसमें महिलाओं, बच्चों और उन महत्वाकांक्षी युवा क्रिकेटरों की जान चली गई, जो विश्व मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते थे।"

दरअसल, अफ़ग़ानिस्तान को अगले महीने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ त्रिकोणीय श्रृंखला में भाग लेना था, लेकिन हमले के बाद, एसीबी ने श्रृंखला से हटने का फ़ैसला किया।

राशिद खान ने कहा कि नागरिक बुनियादी ढाँचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अनैतिक और बर्बर है। ये अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी कार्रवाइयाँ मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हैं और इन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। क्रिकेटर ने कहा कि अनमोल निर्दोष लोगों की जान जाने के मद्देनज़र, मैं पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मैचों से हटने के एसीबी के फैसले का स्वागत करता हूँ। उन्होंने आगे कहा, "मैं इस कठिन समय में अपने लोगों के साथ हूँ, हमारी राष्ट्रीय गरिमा सबसे पहले आनी चाहिए।"

हत्याओं पर एसीबी ने क्या कहा?

एसीबी ने क्रिकेटरों की पहचान कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून के रूप में की है और बताया है कि ये खिलाड़ी एक दोस्ताना मैच खेलने के लिए उरगुन से पाकिस्तान सीमा के पास पूर्वी पक्तिका प्रांत के शरना गए थे। उरगुन लौटने पर, पाकिस्तानी शासन द्वारा किए गए एक 'कायराना हमले' में ये खिलाड़ी मारे गए।

एसीबी ने X पर लिखा, "अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पक्तिका प्रांत के उरगुन ज़िले के बहादुर क्रिकेटरों की दुखद शहादत पर गहरा दुःख व्यक्त करता है, जिन्हें आज शाम पाकिस्तानी शासन द्वारा किए गए एक कायराना हमले में निशाना बनाया गया।" उरगुन लौटने के बाद, एक सभा के दौरान उन्हें निशाना बनाया गया। एसीबी ने कहा, "इस हृदयविदारक घटना में, उरगुन ज़िले के तीन खिलाड़ी (कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून) और उनके साथ 5 अन्य देशवासी शहीद हो गए, और सात अन्य घायल हो गए। ये खिलाड़ी इससे पहले एक दोस्ताना क्रिकेट मैच में भाग लेने के लिए पक्तिका प्रांत की राजधानी शरना गए थे।"

एसीबी इसे अफ़ग़ानिस्तान के खेल समुदाय, उसके एथलीटों और क्रिकेट परिवार के लिए एक बड़ी क्षति मानता है। एसीबी शहीदों के शोक संतप्त परिवारों और पक्तिका प्रांत के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त करता है।

