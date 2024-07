राशिद खान ने टी20 में पूरे किए 600 विकेट, ऐसा करने वाले बने दुनिया के दूसरे गेंदबाज

Rashid Khan: अफगानिस्तान क्रिकेट के चमकते सितारे राशिद खान ने टी20 क्रिकेट में 600 विकेट पूरे करने जैसी बड़ी उपलब्धि को हासिल कर लिया है। सोमवार को, राशिद ने इस साल के द हंड्रेड में ट्रेंट रॉकेट्स के लिए अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। लेग स्पिनर ने पॉल वाल्टर को आउट किया, जो टी20 क्रिकेट में राशिद के प्रतिष्ठित 600वें शिकार थे।

राशिद टी20 इतिहास में 600 विकेट लेने वाले केवल दूसरे गेंदबाज बन गए, ड्वेन ब्रावो के बाद, जो वर्तमान में 630 विकेटों के साथ सूची में सबसे आगे हैं। आश्चर्यजनक रूप से, राशिद ने केवल 438 प्रदर्शनों में यह उपलब्धि हासिल की, जबकि 6.5 की इकॉनमी और 18.3 की औसत बनाए रखी, जो ब्रावो के आंकड़ों से काफी कम है।

लेग स्पिनर ने 2015 में बुलावायो में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना टी20 डेब्यू किया, लेकिन पिछले नौ वर्षों में, उन्होंने लगभग 20 फ्रेंचाइजी के लिए क्रिकेट खेला है। पिछले कुछ सालों में, राशिद खान टी20 क्रिकेट का पर्याय बन गए हैं, लेग स्पिनर दुनिया भर में फ्रैंचाइज़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। द हंड्रेड से पहले उन्हें मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) में देखा गया था।

𝟔𝟎𝟎 𝐒𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠! 📈



Congratulations to our cricketing ace, @RashidKhan_19, for completing 600 wickets in T20 cricket! He has become only the 2nd bowler in history to achieve this milestone. 👏



Many more to come, Rash! 🤩#AfghanAtalan | #RashidKhanpic.twitter.com/S4XyPgc2LX