Ranji Trophy Quarterfinals: 213 रन का लक्ष्य, 114 रन पर पांच विकेट और फिर कप्तानी पारी, करण और प्रिंस ने जोड़े नाबाद 99 रन, कर्नाटक रणजी ट्रॉफी से बाहर

Highlights 65.2 ओवर में पांच विकेट पर 213 रन बनाकर हासिल कर लिया। उत्तर प्रदेश को 213 रन का लक्ष्य मिला। उत्तर प्रदेश की टीम एक समय 114 रन पर पांच विकेट गंवाने के बाद संकट में थी।

Ranji Trophy Quarterfinals: गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बाद कप्तान करण शर्मा के नाबाद अर्धशतक से उत्तर प्रदेश ने पहली पारी में पिछड़ने के बावजूद रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल के तीसरे ही दिन कर्नाटक को पांच विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।

पहली पारी में 98 रन की बढ़त हासिल करने वाली कर्नाटक की टीम दूसरी पारी में सौरभ कुमार (36 रन पर तीन विकेट), अंकित राजपूत (15 रन पर दो विकेट) और यश दयाल (35 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने सिर्फ 114 रन पर ढेर हो गई। उत्तर प्रदेश को इस तरह 213 रन का लक्ष्य मिला जो उसने 65.2 ओवर में पांच विकेट पर 213 रन बनाकर हासिल कर लिया।

उत्तर प्रदेश की टीम भी एक समय 114 रन पर पांच विकेट गंवाने के बाद संकट में थी लेकिन कप्तान करण (नाबाद 93) और प्रिंस यादव (नाबाद 33) ने छठे विकेट के लिए 99 रन की अटूट साझेदारी करके टीम को लक्ष्य तक पहुंचा दिया। करण ने 163 गेंद की अपनी धैर्यपूर्ण पारी के दौरान 13 चौके और एक छक्का लगाया।

Uttar Pradesh march into the #RanjiTrophy semifinals! 👏 👏 Captain Karan Sharma leads the charge with the bat in the chase as Uttar Pradesh beat Karnataka by 5⃣ wickets in #QF3 . 👍 👍 #KARvUP | @Paytm Scorecard ▶️ https://t.co/UDFkFRkMjB pic.twitter.com/AtKOP4paDi

प्रियम गर्ग ने भी 60 गेंद में 52 रन की उम्दा पारी खेली। गर्ग ने अपनी पारी के छह चौके और दो छक्के लगाए। कर्नाटक ने पहली पारी में 253 रन बनाए थे जिसके जवाब में उत्तर प्रदेश की टीम 155 रन ही बना सकी थी। कर्नाटक की ओर से श्रीनिवास शरत (नाबाद 23) और मयंक अग्रवाल (22) ही दूसरी पारी में 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए।

अगर अतिरिक्त रन का 20 रन का योगदान नहीं होता तो कर्नाटक की टीम 100 रन के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाती। कर्नाटक की टीम आज आठ विकेट पर 100 रन से आगे खेलने उतरी और उसने 14 रन जोड़कर रोनित मोरे (00) और विधवत कवेरापा (00) के विकेट भी गंवा दिए। दोनों विकेट दयाल के खाते में गए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरे उत्तर प्रदेश की शुरुआत भी खराब रही। तेज गेंदबाज विजयकुमार विशाक (47 रन पर तीन विकेट) ने 28 रन के स्कोर तक ही दोनों सलामी बल्लेबाजों समर्थ सिंह (14) और आर्यन जुयाल (01) को पवेलियन भेजा दिया। गर्ग और करण ने इसके बाद 59 रन जोड़कर पारी को संभाला।

FIFTY-up and Uttar Pradesh captain Karan Sharma continues to lead from the front. 👏 👏



Will he take his team across the finish line against Karnataka? 🤔 #RanjiTrophy | #QF3 | #KARvUP | @Paytm



Follow the match ▶️ https://t.co/iQtpAQ1v4dpic.twitter.com/kLeWFNrGgg