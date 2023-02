Ranji Trophy Final 2023: बंगाल की उम्मीद पर करारा झटका, जयदेव और चेतन ने 174 पर किया ढेर, सौराष्ट्र ने पहले दिन बनाए 2 विकेट पर 82 रन, देखें स्कोर

Highlights 101 रन की साझेदारी करके सौराष्ट्र के गेंदबाजों को करीब चार घंटे तक परेशान किया। बायें हाथ के स्पिनर धर्मेंद्रसिंह जडेजा ने दोनों को पवेलियन भेजा। सौराष्ट्र ने दो विकेट पर 81 रन बना लिये थे और वह बंगाल से 93 रन पीछे था।

Ranji Trophy Final 2023: तीन दशक से अधिक समय बाद रणजी ट्रॉफी जीतने की बंगाल की उम्मीदों को करारा झटका देते हुए तेज गेंदबाजों जयदेव उनादकट और चेतन सकारिया ने फाइनल मैच के पहले ही दिन बृहस्पतिवार को सौराष्ट्र का पलड़ा भारी कर दिया।

बंगाल की टीम पहले दिन ही 174 रन पर आउट हो गई। स्पिन हरफनमौला शाहबाज अहमद (69) और विकेटकीपर अभिषेक पोरेल (50) अगर अर्धशतक नहीं जमाते तो बंगाल की स्थिति और खराब होती। दोनों ने सातवें विकेट के लिये 101 रन की साझेदारी करके सौराष्ट्र के गेंदबाजों को करीब चार घंटे तक परेशान किया।

It's Stumps on Day 1️⃣ of the @mastercardindia#RanjiTrophy#Final!

#BENvSAU



Saurashtra move to 81/2 after restricting Bengal to 174 in the first innings 👍👍 #BENvSAU



