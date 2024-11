Highlights शमी 360 दिनों की अनुपस्थिति के बाद क्रिकेट के मैदान पर लौटे शमी ने 19 ओवर में 54 रन देकर 4 विकेट लिए और 4 मेडन भी फेंके शमी के प्रदर्शन ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में उनकी उम्मीदों को जिंदा रखा है

Mohammed Shami comeback in Ranji: टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी को धांसू तरीके से वापसी हुई। उन्होंने गुरुवार को बंगाल और मध्य प्रदेश के बीच रणजी ट्रॉफी मैच के पहले दिन की खामोशी की भरपाई करते हुए 4 विकेट चटकाए। शमी 360 दिनों की अनुपस्थिति के बाद क्रिकेट के मैदान पर लौटे थे क्योंकि वनडे विश्व कप 2023 के ठीक बाद उनकी सर्जरी हुई थी।

शमी मैच के पहले दिन प्रभाव छोड़ने में विफल रहे और उन्होंने अपने 10 ओवरों में 34 रन देकर 0 विकेट लिए। दिलचस्प बात यह है कि वह मैच के दौरान अपने भाई मोहम्मद कैफ के साथ भी खेल रहे थे। हालांकि, दूसरे दिन चीजें बदल गईं क्योंकि शमी ने अपनी गेंदबाजी से एमपी के बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया।

बंगाल को 228 रनों पर आउट करने के बाद मेजबान टीम ने 1 विकेट पर 103 रन से आगे खेलना शुरू किया और रजत पाटीदार और सुब्रांशु सेनापति ने अच्छी बल्लेबाजी की। हालांकि, सूरज जैसवाल ने पाटीदार का विकेट लेकर उनकी स्टैंडिंग को तोड़ दिया और इस तरह से टीम का पतन शुरू हो गया। सेनापति ने भी जल्द ही उनका विकेट चटका दिया और मध्य प्रदेश का स्कोर 109/3 हो गया और टीम मुश्किल में पड़ गई।

शमी ने जल्द ही अपना पहला विकेट लिया, उन्होंने शुभम शर्मा को आउट किया और बंगाल की बल्लेबाजी लड़खड़ाने लगी। शमी तब आए जब स्कोर 164/7 था और उन्होंने एमपी के बल्लेबाजी क्रम के निचले हिस्से को साफ करने का फैसला किया। तेज गेंदबाज ने सबसे पहले सारांश जैन को आउट किया और फिर 59वें ओवर में लगातार गेंदों पर आखिरी 2 बल्लेबाजों कुमार कार्तिकेय और कुलवंत खेजरोलिया को आउट किया, जिससे एमपी की टीम 167 रन पर ढेर हो गई।

