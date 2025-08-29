रोजर बिन्नी के इस्तीफे के बाद राजीव शुक्ला अंतरिम आधार पर BCCI अध्यक्ष बने

मुंबई: एक बड़े घटनाक्रम में, पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रोजर बिन्नी ने कथित तौर पर बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी और वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

अक्टूबर 2022 से बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में कार्यरत बिन्नी 19 जुलाई को 70 वर्ष के हो गए। बोर्ड के संविधान के अनुसार, इस आयु सीमा को पार करने वाला कोई भी पदाधिकारी इस पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है।

65 वर्षीय शुक्ला 2020 से बीसीसीआई उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और अब सितंबर में होने वाली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) तक बोर्ड के दैनिक कार्यों का प्रभार संभालेंगे। उनकी भूमिका अंतरिम मानी जा रही है, और अगले पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव राज्य इकाइयों के बीच आम सहमति से एजीएम में किया जाएगा।

बुधवार को बीसीसीआई की शीर्ष परिषद की बैठक में, शुक्ला ने आधिकारिक तौर पर कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। बैठक का मुख्य एजेंडा ड्रीम11 के हालिया इस्तीफे के बाद टीम इंडिया के नए प्रमुख प्रायोजक को अंतिम रूप देना था। हालाँकि, एशिया कप 9 सितंबर से शुरू हो रहा है, इसलिए समय पर प्रतिस्थापन सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "हमारे पास दो हफ़्ते भी नहीं बचे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नया टेंडर जारी करने, क़ानूनी प्रक्रियाएँ पूरी करने और तकनीकी पहलुओं से निपटने में समय लगेगा। जहाँ तक सिर्फ़ एशिया कप के लिए अल्पकालिक प्रायोजक की बात है, हम उस रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। हमारा ध्यान अगले ढाई साल, यानी अक्टूबर-नवंबर में होने वाले 2027 वनडे विश्व कप तक, के लिए प्रायोजक हासिल करने पर है।"
 

