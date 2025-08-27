R Ashwin IPL Retirement: 2009 में डेब्यू, 220 मैच, 187 विकेट और 833 रन, सुपरकिंग्स, राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले

R Ashwin IPL Retirement: आईपीएल क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज समाप्त हो रहा है लेकिन विभिन्न लीग में खेल की खोज करने का मेरा समय आज से शुरू हो रहा है।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 27, 2025 12:27 IST2025-08-27T12:22:56+5:302025-08-27T12:27:02+5:30

R Ashwin IPL Retirement Debuted CSK in 2009, 220 matches, 187 wickets 833 runs, played Super Kings Rising Pune Supergiants Punjab Kings, Delhi Capitals Rajasthan Royals | R Ashwin IPL Retirement: 2009 में डेब्यू, 220 मैच, 187 विकेट और 833 रन, सुपरकिंग्स, राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले

file photo

googleNewsNext
Highlights2009 में चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए पदार्पण किया था।सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 34 रन पर चार विकेट रहा।13.02 की औसत से 833 रन बनाए।

R Ashwin IPL Retirement: भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास की घोषणा की जिससे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के कुछ ही महीनों के भीतर इस टूर्नामेंट के साथ उनके 16 साल लंबे जुड़ाव का अंत हो गया। अश्विन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह घोषणा की। अश्विन ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘कहते हैं कि हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है। आईपीएल क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज समाप्त हो रहा है लेकिन विभिन्न लीग में खेल की खोज करने का मेरा समय आज से शुरू हो रहा है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं सभी फ्रेंचाइजी को वर्षों से मिली शानदार यादों और रिश्तों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और सबसे महत्वपूर्ण आईपीएल और बीसीसीआई को उन चीजों के लिए जो उन्होंने अब तक मुझे दीं। आगे जो भी मेरे सामने है उसका पूरा आनंद लेने और उसका पूरा फायदा उठाने के लिए उत्सुक हूं।’’

इस 38 वर्षीय खिलाड़ी ने पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। वह अनिल कुंबले (619) के बाद टेस्ट मैच में भारत के दूसरे सबसे अधिक विकेट (537) लेने वाले गेंदबाज हैं। आईपीएल में अश्विन ने 2009 में चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए पदार्पण किया था।

एक दशक के लंबे अंतराल के बाद 9.75 करोड़ रुपये में सुपरकिंग्स से दोबारा जुड़ने के बाद उन्होंने आईपीएल 2025 में इसी टीम की ओर से अपना आखिरी मैच खेला। अश्विन ने कुल मिलाकर 220 आईपीएल मैच में 30.22 की औसत से 187 विकेट लिए जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 34 रन पर चार विकेट रहा।

बल्ले से उन्होंने 50 के उच्चतम स्कोर और 13.02 की औसत से 833 रन बनाए। अश्विन 2010 और 2011 में सुपरकिंग्स की खिताबी जीत के दौरान टीम के अहम सदस्य थे। वह आईपीएल में अपने करियर के दौरान अब बंद हो चुकी राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेले।

Open in app
टॅग्स :Ravichandran AshwinChennai Super KingsIPLIPL 2025IPL 2026रविचंद्रन अश्विनचेन्नई सुपर किंग्सआईपीएल 2025आईपीएल 2026