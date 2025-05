Highlights VIDEO: RCB फाइनल में पहुंची, पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराया

Bengaluru Won by 8 Wickets: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (आरसीबी) ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट (नाबाद 56 रन) के अर्धशतक से बृहस्पतिवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पहले क्वालीफायर में पंजाब किंग्स को 10 ओवर रहते आठ विकेट से हराकर तीन जून को होने वाले फाइनल में प्रवेश किया। आईपीएल प्लेऑफ में यह बची हुई गेंद (60 गेंद) के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। इस तरह आरसीबी ने चौथी दफा आईपीएल फाइनल में जगह बनाई। यह 2016 के बाद उसका पहला फाइनल होगा। पंजाब किंग्स हारने के बावजूद फाइनल में पहुंचने का एक और मौका मिलेगा जो दूसरे क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले एलिमिनेटर के विजेता से भिड़ेगी।

आरसीबी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजों ने परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाते हुए पंजाब किंग्स को 14.1 ओवर में महज 101 रन पर समेट दिया। फिर सॉल्ट ने विराट कोहली (12) के साथ पहले विकेट के लिए 20 गेंद में 30 रन और मयंक अग्रवाल (19) के साथ दूसरे विकेट के लिए 27 गेंद में 54 रन जोड़कर आरसीबी को 10 ओवर में दो विकेट पर 106 रन बनाकर आसान जीत दिलाई। लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली ने पारी की दूसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह पर चौका जड़ा और अगले ओवर में काइल जैमीसन की गेंद को सीमारेखा के पार कराया। सॉल्ट ने तीसरे ओवर में अर्शदीप पर एक चौका और डीप मिडविकेट पर एक छक्का जड़ा। पर कोहली 12 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए। वह चौथे ओवर में जेमीसन की गेंद पर बल्ला छुआकर विकेटकीपर जोश इंगलिस को कैच दे बैठे। सूयश शर्मा की जगह ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ के तौर पर उतरे मयंक अग्रवाल को जैमीसन ने दबाव में लाने का प्रयास किया।

लेकिन दूसरे छोर पर खड़े सॉल्ट ने दमदार शॉट लगाकर टीम को आसानी से फाइनल में पहुंचने की ओर अग्रसर किया। पावरप्ले के अंतिम ओवर में सॉल्ट ने जैमीसन पर तीन चौके और एक छक्के से 21 रन जुटाए जिससे आरसीबी ने छह ओवर में एक विकेट पर 61 रन बना लिए। सॉल्ट ने 23 गेंद में पांच चौके और तीन छक्के से अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनका आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक भी है। कप्तान रजत पाटीदार (नाबाद 15 रन) ने 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर टीम को जीत दिलाई। पंजाब किंग्स को अपने अति-आक्रामक रवैये का खामियाजा भुगतना पड़ा जिससे उसके सिर्फ तीन बल्लेबाज ही दोहरे अंक तक पहुंच सके जिसमें मार्कस स्टाइनिस ने सर्वाधिक 26 रन बनाए। आरसीबी के लिए जोश हेजलवुड (21 रन देकर तीन विकेट), भुवनेश्वर कुमार (17 रन देकर एक विकेट) और यश दयाल (26 रन देकर दो विकेट) की तेज गेंदबाजी तिकड़ी ने पिच का पूरा फायदा उठाया जिसके बाद लेग स्पिनर सुयश शर्मा (17 रन देकर तीन विकेट) ने घरेलू टीम के लिए मुश्किल खड़ी की।

पंजाब किंग्स 2014 के बाद अपने पहले प्लेऑफ मुकाबले में खेल रही है। सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य के दूसरे ही ओवर में आउट होने से पंजाब किंग्स के विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ और 15वें ओवर तक पूरी टीम पवेलियन में थी। प्रियांश गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में दयाल की गेंद पर कवर पर कैच आउट हुए और उनके सलामी जोड़ीदार प्रभसिमरन सिंह (10 गेंद में 18 रन) अगले ओवर में भुवनेश्वर को विकेट दे बैठे। प्रभसिमरन दो चौके जड़ने के बाद तीसरी गेंद को स्वीप करने के लिए आगे बढ़े लेकिन बल्ला छुआकर विकेटकीपर के हाथों लपके गए। इस सत्र में टीम की सफलता में अहम भूमिका निभाने वाले कप्तान श्रेयस अय्यर दो गेंद ही खेल सके थे कि तीसरी गेंद पर हेजलवुड का शिकार हो गए। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज हेजलवुड ने फिर हमवतन जोश इंगलिस को आउट किया जिससे पंजाब किंग्स के ड्रेसिंग रूम में घबराहट का माहौल बन गया। पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों ने आक्रामक शॉट लगाना जारी रखा जो उसकी पारी के पतन का कारण बना। मार्कस स्टोइनिस (17 गेंद में 26 रन) और शशांक सिंह जैसे बल्लेबाज लेग स्पिनर सुयश की गुगली को समझ नहीं सके और स्लॉग स्वीप करने के प्रयास में आउट हो गए। मुशीर खान ने ‘इम्पैक्ट खिलाड़ी’ के रूप में आईपीएल में अप्रत्याशित पदार्पण किया लेकिन विकेटों की झड़ी के बीच सुयश की गेंद को स्वीप करने के प्रयास में पवेलियन पहुंच गए।