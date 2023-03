Pakistan Super League 2023: प्लेऑफ में इस्लामाबाद युनाइटेड, क्वेटा ग्लेडिएटर्स को दो विकेट से हराया, यहां जानें आखिर ओवर की कहानी

Highlights इस्लामाबाद युनाइटेड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ में जगह बना ली। इस्लामाबाद युनाइटेड तीन गेंद पहले मारी बाजी ली। 20 ओवर में 8 विकेट पर 183 रन बनाकर बाजी मार ली।

psl Pakistan Super League 2023: पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) 2023 का रोमांच जारी है। इस्लामाबाद युनाइटेड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ में जगह बना ली। पीएसएल का फाइनल मुकाबला 19 मार्च खेला जाएगा। क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 179 रन बनाए।

जवाब में इस्लामाबाद युनाइटेड तीन गेंद पहले मारी बाजी ली। 20 ओवर में 8 विकेट पर 183 रन बनाकर बाजी मार ली। फजलहक फारुकी ने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट लिए। फजलहक फारुकी प्लेयर ऑफ द मैच रहे। अंतिम ओवर की कहानी काफी रोमांच है।

हरफनमौला फहीम अशरफ ने आखिरी ओवर में लगातार तीन चौके लगाये जिसकी मदद से इस्लामाबाद युनाइटेड ने क्वेटा ग्लेडिएटर्स को दो विकेट से हराकर पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेआफ में प्रवेश कर लिया । क्वेटा ने छह विकेट पर 179 रन बनाये थे जिसके जवाब में इस्लामाबाद को आखिरी ओवर में नौ रन चाहिये थे।

अशरफ 39 रन बनाकर नाबाद रहे जिन्होंने तेज गेंदबाज ओडियन स्मिथ को पहली तीन गेंद पर तीन चौके लगाये। इस्लामाबाद ने तीन गेंद बाकी रहते आठ विकेट पर 183 रन बनाये । इस्लामाबाद की यह सात मैचों में पांचवीं जीत है और वह लाहौर कलंदर्स के बाद दूसरे स्थान पर है । कलंदर्स प्लेआफ के लिये क्वालीफाई करने वाली पहली टीम थी।

