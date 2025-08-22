पूर्व क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा को बीसीसीआई पुरुष चयन पैनल में शामिल किए जाने की संभावना

मुंबई:बीसीसीआई ने पुरुष और महिला चयन समितियों में पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। वह अजीत अगरकर की अगुवाई वाली पुरुष समिति में दो और महिला समिति में चार नए चयनकर्ताओं को शामिल करना चाहता है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 सितंबर है।

बीसीसीआई ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किन उम्मीदवारों की जगह ली जाएगी या नए सदस्य किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। हालाँकि, यह पता चला है कि पुरुष समिति के दो नए सदस्य दक्षिण और मध्य क्षेत्र से होंगे।

दक्षिण क्षेत्र से एस शरत ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, और माना जा रहा है कि पूर्व भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी प्रज्ञान ओझा उनकी जगह लेंगे। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि मध्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करेगा और किसे बदला जाएगा। वर्तमान समिति में, एसएस दास और सुब्रतो बनर्जी, दोनों ने अपने खेल के दिनों में दोनों पूर्वी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया है।

पश्चिम और उत्तर क्षेत्र के चयनकर्ताओं के अनुबंध बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि अगरकर (पश्चिम से) और अजय रात्रा (उत्तर से) को हाल ही में समिति में शामिल किया गया है।

बीसीसीआई के अनुसार, आवेदकों ने कम से कम सात टेस्ट, 10 वनडे या 20 प्रथम श्रेणी मैच खेले हों, कम से कम पाँच साल पहले खेल से संन्यास लिया हो, और बीसीसीआई की किसी भी क्रिकेट समिति का कुल मिलाकर पाँच साल से ज़्यादा समय तक सदस्य न रहा हो।

महिला चयन समिति में, पाँच सदस्यों में से चार - नीतू डेविड (अध्यक्ष), रेणु मार्ग्रेट, आरती वैद्य और कल्पना वेंकटचार - ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। पैनल की पाँचवीं सदस्य श्यामा डे शॉ पद पर बने रहने की पात्र हैं।

महिला समिति के लिए पात्रता मानदंड यह है कि आवेदक ने भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो, कम से कम पांच वर्ष पहले खेल से संन्यास लिया हो, तथा पांच वर्ष से अधिक की संचयी अवधि के लिए किसी भी बीसीसीआई क्रिकेट समिति का सदस्य नहीं रहा हो।