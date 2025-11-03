'एक शानदार जीत...बेहतरीन टीम वर्क': पीएम मोदी ने भारतीय महिला टीम की पहली विश्व कप जीत पर दी बधाई

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार देर रात सोशल मीडिया पर भारत की पहली ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत का जश्न मनाते हुए इसे "शानदार जीत" बताया, जिसने "ज़बरदस्त स्किल और कॉन्फिडेंस" दिखाया।

बधाई का यह मैसेज भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में एक रोमांचक फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराने और भरे हुए घरेलू दर्शकों के सामने यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतने के तुरंत बाद आया।

प्रधानमंत्री ने लिखा, "फाइनल में उनका प्रदर्शन शानदार स्किल और कॉन्फिडेंस से भरा था। पूरी टीम ने टूर्नामेंट में ज़बरदस्त टीम वर्क और लगन दिखाई।"

A spectacular win by the Indian team in the ICC Women’s Cricket World Cup 2025 Finals. Their performance in the final was marked by great skill and confidence. The team showed exceptional teamwork and tenacity throughout the tournament. Congratulations to our players. This… — Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2025

भारत की जीत शानदार बैटिंग की वजह से हुई, टीम ने अपने 50 ओवर में 298/7 रन बनाए। युवा ओपनर शेफाली वर्मा मैच की स्टार रहीं, उन्होंने 87 रन बनाकर शुरुआत में ही टीम को अच्छी लय दी। दीप्ति शर्मा ने मिडिल ऑर्डर में 58 रन बनाकर टीम के टोटल को बढ़ाने में मदद की, जो साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ज़्यादा साबित हुआ। साउथ अफ्रीका की टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन वे 52 रन पीछे रह गईं।

यह जीत भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक पल है, एक ऐसा खेल जिसकी लोकप्रियता और सपोर्ट पिछले एक दशक में तेज़ी से बढ़ा है। कई खिलाड़ियों के लिए, यह सालों की कड़ी मेहनत, हार के करीब पहुंचने और अटूट विश्वास का नतीजा था।

अपने मैसेज में, PM मोदी ने जीत के बड़े असर को मानते हुए कहा कि यह "भविष्य के चैंपियंस को खेल अपनाने के लिए मोटिवेट करेगा।" यह भावना पूरे देश में खेल के विकास पर बढ़ते ज़ोर को दिखाती है, खासकर युवा लड़कियों को एथलेटिक्स में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के मामले में।

जीत और प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर जश्न शुरू हो गया, जिसमें फैंस, पूर्व क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज़ ने 'विमेन इन ब्लू' की तारीफ की।