शाहीन और अंडर-19 टीमों के कोच, चयनकर्ता, स्टाफ के सदस्य सरफराज अहमद को करेंगे रिपोर्ट, पूर्व कप्तान को बड़ी जिम्मेदारी

टीमों के लिए कोच या सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति के संबंध में लिए गए किसी भी फैसले में शामिल होंगे।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 17, 2025 14:44 IST2025-11-17T14:43:23+5:302025-11-17T14:44:52+5:30

pcb  former captain Sarfraz Ahmed major responsibility Coaches, selectors, and staff members of the Shaheen and Under-19 teams will report to | शाहीन और अंडर-19 टीमों के कोच, चयनकर्ता, स्टाफ के सदस्य सरफराज अहमद को करेंगे रिपोर्ट, पूर्व कप्तान को बड़ी जिम्मेदारी

file photo

Highlightsआप कह सकते हैं कि वह पाकिस्तान शाहीन और जूनियर टीम के निदेशक हैं।जरूरत पड़ने पर उनके साथ विदेश दौरे पर भी जाएंगे।

कराचीः पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पूर्व कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन (ए टीम) और अंडर-19 टीमों का निदेशक नियुक्त किया है। सरफराज पिछले साल से बोर्ड से जुड़े हुए हैं और अब दोनों टीमों से संबंधित सभी कार्यों का नेतृत्व करेंगे। पीसीबी के एक सूत्र ने कहा, ‘‘आप कह सकते हैं कि वह पाकिस्तान शाहीन और जूनियर टीम के निदेशक हैं।

जरूरत पड़ने पर उनके साथ विदेश दौरे पर भी जाएंगे।‘‘ सूत्र के अनुसार शाहीन और अंडर-19 टीमों के कोच, चयनकर्ता, सहयोगी स्टाफ के सदस्य अब सरफराज को रिपोर्ट करेंगे। सूत्र ने कहा, ‘‘वह दोनों टीमों के लिए कोच या सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति के संबंध में लिए गए किसी भी फैसले में शामिल होंगे।’’

