रविवार को दुबई में हुए इस एज-ग्रुप कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों से हरा दिया था। मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में बहस करते दिखे और मैच से पहले और बाद में दोनों टीमों ने पारंपरिक तौर पर हाथ भी नहीं मिलाए।

By रुस्तम राणा | Updated: December 23, 2025 15:46 IST2025-12-23T15:46:26+5:302025-12-23T15:46:26+5:30

मोहसिन नकवी ने U19 एशिया कप फाइनल के बाद ICC में शिकायत की धमकी दी, बोले- 'भारतीय खिलाड़ी उकसा रहे थे'

कराची: अंडर-19 एशिया कप फाइनल के दौरान भारतीय खिलाड़ियों पर भड़काऊ व्यवहार का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि वह इस बारे में ICC को "औपचारिक रूप से सूचित" करेंगे। रविवार को दुबई में हुए इस एज-ग्रुप कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों से हरा दिया था। मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में बहस करते दिखे और मैच से पहले और बाद में दोनों टीमों ने पारंपरिक तौर पर हाथ भी नहीं मिलाए।

पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी का बयान

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा आयोजित एक रिसेप्शन में नकवी ने कहा, "अंडर-19 एशिया कप फाइनल के दौरान भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उकसाते रहे।" उन्होंने आगे कहा, "पाकिस्तान इस घटना के बारे में ICC को औपचारिक रूप से जानकारी देगा। राजनीति और खेल को हमेशा अलग रखना चाहिए।"

पाकिस्तान टीम के मेंटर-कम-मैनेजर, सरफराज अहमद ने भी कहा कि वह भारतीय युवा खिलाड़ियों के बर्ताव से निराश हैं। उन्होंने आरोप लगाया, "भारतीय खिलाड़ियों का बर्ताव और रवैया अच्छा और गलत था।" अगर पाकिस्तान औपचारिक शिकायत करता भी है, तो ICC सिर्फ मैच रेफरी की रिपोर्ट पर ही कार्रवाई करेगा।

इस साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के राजनयिक संबंध बहुत खराब हो गए हैं, जिसमें 26 पर्यटकों को आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सभी द्विपक्षीय खेल संबंधों पर बैन लगा दिया है, लेकिन मल्टी-नेशन प्रतियोगिताओं को छूट दी है, क्योंकि ओलंपिक चार्टर राजनीतिक आधार पर भेदभाव की मनाही करता है।
 

