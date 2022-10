PCB ने जय शाह के पाकिस्तान में खेलने से इनकार के बाद ACC को आपात बैठक बुलाने का किया आग्रह, विश्व कप 2023 पर कहा ये

Highlights भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के कारण सिर्फ एशियाई और आईसीसी प्रतियोगिताओं में ही एक-दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। भारत ने पिछली बार 2008 में पाकिस्तान का दौरा किया था। वहीं, पाकिस्तान ने भारत में पिछली श्रृंखला 2012-13 में खेली थी।

लाहौर: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह ने हाल ही में बयान दिया था कि भारत अगले साल एशिया कप के लिए पाकिस्तान की यात्रा नहीं कर पाएगा। अब शाह के इस बयान के बाद एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने आपात बैठक बुलाने का आग्रह किया है। शाह ने कहा था कि भारत महाद्वीपीय टूर्नामेंट को तटस्थ स्थान पर खेलना पसंद करेगा और पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा।

ऐसे में जय शाह के इस बयान पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए पीसीबी ने कहा कि एसीसी बोर्ड/पीसीबी (इवेंट होस्ट) के साथ बिना किसी चर्चा/परामर्श के और दीर्घकालिक परिणामों और निहितार्थों के बारे में बिना किसी विचार के की गई टिप्पणियां...आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए पाकिस्तान की भारत यात्रा और 2024-2031 चक्र में भारत में भविष्य के आईसीसी आयोजनों को प्रभावित कर सकती हैं।

PCB has written to the Asian Cricket Council to convene an emergency meeting of its Board as soon as practically possible on this important and sensitive matter: Pakistan Cricket Board