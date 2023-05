Highlights RR टीम अब 14 अंकों के साथ अंक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गई है रॉयल्य की इस जीत ने प्ले ऑफ की दौड़ को और भी रोमांचक कर दिया है RR की तरफ से यशस्वी जायसवाल (50) और देवदत्त पडिक्कल (51) ने खेली अर्धशतकीय पारी

PBKS vs RR IPL 2023: आईपीएल 2023 के 'करो या मरो' मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जाने की अपनी उम्मीद को जिंदा रखा है। टीम अब 14 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर पहुंच गई है। रॉयल्य की इस जीत ने प्ले ऑफ की दौड़ को और भी रोमांचक कर दिया है। उधर, पंजाब किंग्स की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। वह प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है।

पंजाब किंग्स द्वारा दिए 188 रनों के लक्ष्य को राजस्थान रॉयल्स (189/6)ने आखिरी ओवर की 2 गेंद शेष रहते हुए 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (50 रन, 36 गेंद) और देवदत्त पडिक्कल (51 रन, 30 गेंद) ने अर्धशतकीय पारी खेलकर अपनी टीम को यह अहम जीत दिलाई।

इस जीत में शिमरन हेटमायर (46 रन, 28 गेंद) ने अपने बल्ले से अहम योगदान दिया। अंत में ध्रुव जुरेल (10 रन, 4 गेंद) ने छक्का जड़कर अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा, सैम करन, अर्शदीप सिंह, नेथन एलिस और स्पिन गेंदबाज राहुल चाहर को एक-एक विकेट प्राप्त हुआ।

