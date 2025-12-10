5 मैच की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-0 से आगे, तीसरे टेस्ट में और मजबूत, कप्तान पैट कमिंस की वापसी, मिशेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड के साथ धमाल करेंगे

Highlights एडिलेड ओवल में सिर्फ ड्रॉ की जरूरत है। जगह वापस हासिल कर पाएंगे या नहीं। पारी की शुरुआत करते हुए 33 और 22 रन बनाए।

एडिलेडः कप्तान पैट कमिंस को इंग्लैंड के खिलाफ अगले सप्ताह होने वाले तीसरे एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है जो टीम में एकमात्र महत्वपूर्ण बदलाव है। एडिलेड ओवल में 17 दिसंबर से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया के चयनकर्ताओं ने बुधवार को टीम की घोषणा की। इस मैच में कमिंस और नाथन लियोन के अंतिम एकादश में लौटने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया पांच टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 2-0 से आगे है और एशेज को अपने पास बरकरार रखने के लिए उसे एडिलेड ओवल में सिर्फ ड्रॉ की जरूरत है।

तीसरे एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम:

पैट कमिंस (कप्तान), स्टीव स्मिथ, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर।

कमिंस ने जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की 3-0 से जीत के बाद से कोई मैच नहीं खेला है। पीठ में दर्द के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा और वह इंग्लैंड के खिलाफ एशेज के शुरुआती मैचों में भी नहीं खेल पाए। गाबा में ऑस्ट्रेलिया की आठ विकेट से जीत में लियोन को टीम से बाहर रखा जाना एक चौंकाने वाला फैसला था।

टीम प्रबंधन ने हालांकि पुष्टि की है कि वह एडिलेड में टीम में वापसी करेंगे। दूसरा सवाल उस्मान ख्वाजा को लेकर है। इस 38 वर्षीय सलामी बल्लेबाज को भरोसा है कि वह मैच से पहले पीठ की चोट से उबर जाएंगे, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या वह बल्लेबाजी क्रम में शीर्ष पर अपनी जगह वापस हासिल कर पाएंगे या नहीं।

ख्वाजा के चोटिल हो जाने के बाद ट्रैविस हेड ने पर्थ में पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में शानदार शतक जमाया था। उन्होंने इसके बाद ब्रिस्बेन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में जेक वेदरल्ड के साथ पारी की शुरुआत करते हुए 33 और 22 रन बनाए।