सबसे कम पारियों में 20 वनडे शतक?, वार्नर, डी कॉक और डिविलियर्स से आगे निकले बाबर, हाशिम अमला-विराट कोहली सबसे आगे

Pakistan vs Sri Lanka, 2nd ODI: पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ पिछले 12 आमने-सामने के एकदिवसीय मैचों में से 11 जीते हैं, यह सिलसिला चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में उनकी विजयी जीत के दौरान शुरू हुआ था।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 15, 2025 11:17 IST2025-11-15T11:16:22+5:302025-11-15T11:17:51+5:30

HighlightsPakistan vs Sri Lanka, 2nd ODI: मोहम्मद यूसुफ (7) को पीछे छोड़ दिया। Pakistan vs Sri Lanka, 2nd ODI: पाकिस्तानी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक शतक है।Pakistan vs Sri Lanka, 2nd ODI: बाबर का घरेलू धरती पर आठवां एकदिवसीय शतक है।

रावलपिंडीः पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज करते हुए तीन मैचों की सीरीज़ में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। बाबर आज़म ने आज ऑन साइड पर 51 रन (50 गेंदें) और ऑफ साइड पर 51 रन (66 गेंदें) बनाए। बाबर का घरेलू धरती पर आठवां एकदिवसीय शतक है, जो किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक शतक है, उन्होंने मोहम्मद यूसुफ (7) को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ पिछले 12 आमने-सामने के एकदिवसीय मैचों में से 11 जीते हैं, यह सिलसिला चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में उनकी विजयी जीत के दौरान शुरू हुआ था।

यह पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ लगातार चौथी द्विपक्षीय एकदिवसीय सीरीज जीत और घरेलू धरती पर उनकी लगातार तीसरी सीरीज जीत है। 2019 विश्व कप के बाद से श्रीलंका ने घर से बाहर 10 में से नौ द्विपक्षीय एकदिवसीय सीरीज गंवा दी हैं। एकमात्र विदेशी सीरीज जीत इस साल की शुरुआत में जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली थी।

Pakistan vs Sri Lanka, 2nd ODI: सबसे कम पारियों में 20 वनडे शतक

108 - हाशिम अमला

133 - विराट कोहली

136 - बाबर आज़म*

142 - डेविड वार्नर

150 - क्विंटन डी कॉक

175 - एबी डिविलियर्स।

बाबर का शतक, पाकिस्तान ने श्रीलंका से वनडे सीरीज जीती

बाबर आजम के दो साल से अधिक समय में लगाए गए पहले अंतरराष्ट्रीय शतक की बदौलत पाकिस्तान ने दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को आठ विकेट से हराकर तीन मैच की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। बाबर के 119 गेंदों पर नाबाद 102 रन की मदद से पाकिस्तान ने 48.2 ओवर में दो विकेट पर 289 रन बनाकर जीत हासिल की।

श्रीलंका ने इससे पहले आठ विकेट पर 288 रन बनाए थे। उसके शीर्ष सात बल्लेबाजों में से छह अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल सके। बाबर ने शुक्रवार को खेले गए मैच से पहले सभी प्रारूपों में 83 पारियों में कोई अंतरराष्ट्रीय शतक नहीं लगाया था। इससे पहले उन्होंने अपना आखिरी शतक अगस्त 2023 में मुल्तान में एशिया कप में नेपाल के खिलाफ लगाया था।

इस तरह से उन्हें अगले शतक के लिए 800 दिन का इंतजार करना पड़ा। बाबर ने कहा, ‘‘मैं भी प्रशंसकों की तरह इस (शतक) का इंतज़ार कर रहा था। मैंने अपना विश्वास बनाए रखा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ (पिछली वनडे श्रृंखला) में भी मैंने कुछ मैच में अच्छी शुरुआत की थी लेकिन आपको मनचाहा परिणाम तभी मिलता है जब खुदा चाहता है।

मैं क्रीज़ पर सबसे अधिक समय बिताने की कोशिश कर रहा था।’’ बाबर ने प्रमोद मदुशन की गेंद पर मिडविकेट पर एक रन लेकर 115 गेंदों पर आठ चौकों की मदद से अपना बहुप्रतीक्षित शतक पूरा किया। उनका यह वनडे में 20वां शतक है और इस तरह से उन्होंने सईद अनवर के पाकिस्तानी रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।

फखर जमां (78) और सैम अयूब (33) की सलामी जोड़ी ने 58 गेंदों पर 77 रन बनाकर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद बाबर और जमां ने दूसरे विकेट केलिए 100 रन जोड़े। मोहम्मद रिजवान (54 गेंदों पर नाबाद 51 रन) और बाबर ने 112 रन की साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई।

इससे पहले अपने दूसरे वनडे में खेल रहे कामिल मिशारा (27) और पथुम निसांका (24) ने बल्लेबाजी पावरप्ले के अंदर श्रीलंका के लिए 51 रन की अच्छी शुरुआत की। लेग स्पिनर अबरार अहमद ने तीन विकेट लेकर श्रीलंका को मुश्किल में डाल दिया। उन्होंने मिशारा, कुसल मेंडिस और कप्तान चरिथ असलांका को आउट करके 22वें ओवर में टीम का स्कोर चार विकेट पर 98 कर दिया।

सदीरा समाराविक्रमा (42) और लियानागे (54) ने 61 रन की साझेदारी करके पारी को संभाला, लेकिन हारिस रउफ ने समाराविक्रमा का ऑफ स्टंप उखाड़ दिया। रउफ ने 66 रन देकर तीन विकेट लिए, जिसमें डेथ ओवरों में कामिंडू मेंडिस (44) का महत्वपूर्ण विकेट भी शामिल है। वानिंदु हसारंगा ने अंत में 26 गेंदों पर 37 रन की तूफानी पारी खेली।

