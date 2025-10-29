Pakistan vs South Africa, 1st T20I: 0 पर आउट बाबर आजम, दक्षिण अफ्रीका ने 55 रन से पाकिस्तान को हराया, सीरीज में 1-0 से आगे

Pakistan vs South Africa, 1st T20I: बाबर आजम ने इससे पहले आखिरी बार दिसंबर 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 मैच खेला था।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 29, 2025 13:53 IST2025-10-29T13:52:14+5:302025-10-29T13:53:36+5:30

Highlightsदक्षिण अफ्रीका ने नौ विकेट पर 194 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया।रीजा हेंड्रिक्स ने 40 गेंदों पर 60 और जॉर्ज लिंडे ने 22 गेंदों पर 36 रन बनाए। बाबर जब बल्लेबाजी के लिए उतरे तो दर्शकों ने उनका जोरदार स्वागत किया।

रावलपिंडीः स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी यादगार नहीं रही और वह खाता भी नहीं खोल पाए जिससे दक्षिण अफ्रीका की अपेक्षाकृत कमजोर टीम टीम ने तीन मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में पाकिस्तान को 55 रन से हरा दिया। पाकिस्तान की टीम कोर्बिन बॉश के दोहरे झटकाें से नहीं उबर पाई और उसकी टीम 195 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 139 रन पर आउट हो गई। इससे पहले कप्तान डोनोवन फरेरा के टॉस हारने और पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने नौ विकेट पर 194 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया।

उसकी तरफ से सलामी बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स ने 40 गेंदों पर 60 और जॉर्ज लिंडे ने 22 गेंदों पर 36 रन बनाए। बाबर ने इससे पहले आखिरी बार दिसंबर 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 मैच खेला था। वह केवल दो गेंद तक टिक सके और पावर प्ले के अंदर कवर में हेंड्रिक्स को कैच दे बैठे। बाबर जब बल्लेबाजी के लिए उतरे तो दर्शकों ने उनका जोरदार स्वागत किया।

उन्हें रोहित शर्मा के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 4,231 रन के सर्वाधिक रन के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए नौ रन की जरूरत थी लेकिन वह आते ही पवेलियन लौट गए जिससे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। पाकिस्तान की तरफ से सैम अयूब ने 37 और मोहम्मद नवाज ने 36 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से बॉश ने 14 रन देकर चार और लिंडे ने 31 रन देकर तीन विकेट लिए।

