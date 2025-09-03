PAK vs AFG Highlights: अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रनों से हराया, एशिया कप 2025 से पहले मिली करारी हार

PAK vs AFG Highlights:टी20I ट्राई-सीरीज 2025 के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। क्योंकि अफगानिस्तान ने 18 रनों से पाक टीम को हरा दिया है। 170 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, मेन इन ग्रीन के नंबर 1 बल्लेबाज हारिस राउद 34 रनों के साथ शीर्ष स्कोरर रहे, जबकि पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी 25 से ज्यादा रन नहीं बना सका क्योंकि उनकी बल्लेबाजी अपेक्षित गति तक पहुँचने के लिए संघर्ष करती रही। फजलहक फारूकी, मोहम्मद नबी, राशिद खान और नूर अहमद ने दो-दो विकेट लिए।

पहली पारी में, अफगानिस्तान ने 169 रन बनाए, जिसमें सेद्दीकुल्लाह अटल और इब्राहिम जदरान की 113 रनों की विशाल साझेदारी अहम रही। जदरान ने 45 गेंदों में 65 रनों की पारी खेली, जबकि अटल ने भी 45 गेंदों का सामना करते हुए 64 रन बनाए। अफगानिस्तान का कोई भी खिलाड़ी दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुँच पाया। फहीम अशरफ ने मेन इन ग्रीन के लिए चार ओवर में 27 रन देकर चार विकेट लिए। सैम अयूब ने अपने चार ओवर के स्पेल में सिर्फ 18 रन दिए और रहमानुल्लाह गुरबाज का बड़ा विकेट लिया।

Afghanistan bring their A game to dominate Pakistan in Sharjah 🔥



🔗 https://t.co/qFEv7sZ22wpic.twitter.com/cHkO8NuRpE — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) September 2, 2025

इससे पहले, राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोनों टीमों ने दो-दो बदलाव किए। मुजीब उर रहमान और शराफुद्दीन अशरफ की जगह अफ़गानिस्तान के लिए अल्लाह ग़ज़नफ़र और नूर अहमद को शामिल किया गया। यूएई के खिलाफ आराम दिए जाने के बाद हसन अली और सलमान मिर्ज़ा की जगह शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की पाकिस्तान के लाइन-अप में वापसी हुई।

What a game of cricket here in Sharjah.



Afghanistan defeated Pakistan by 18 runs in the fourth match of the ongoing Tri-Series.



[Salman Agha, PAKvsAFG, Afghanistan, Pakistan, Tri-Series, T20Is, CricTracker] pic.twitter.com/Kfu1ZPUIv7 — CricTracker (@Cricketracker) September 2, 2025

जहाँ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से अपनी पिछली हार का बदला ले लिया। यूएई ट्राई-नेशन सीरीज में अगला मैच गुरुवार, 4 सितंबर को मेजबान टीम और पाकिस्तान के बीच होगा। यूएई को एक बार हरा चुकी ग्रीन टीम का लक्ष्य दोहरा शतक पूरा करना होगा, जबकि घरेलू टीम अपनी उम्मीदों को ज़िंदा रखने और अपने प्रशंसकों को खुश करने के लिए जीत के लिए बेताब होगी। मुकाबला दोपहर 3 बजे GMT से शुरू होगा।

अफ़ग़ानिस्तान के विजयी कप्तान राशिद खान का कहना है कि उन्हें वही मिला जिसका वे लक्ष्य बना रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया कि इस विकेट पर 170 रन का पीछा करना आसान नहीं था, इसलिए हमारी योजना हमेशा 160 से ज़्यादा रन बनाने और अपने गेंदबाज़ों को सर्वश्रेष्ठ मौका देने की थी। उन्होंने आगे कहा कि टीम की बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, और हर कोई जरूरत पड़ने पर अपना काम करने में सक्षम है, और चयन अक्सर विरोधी टीम पर निर्भर करता है।

राशिद दोनों स्पिनरों, अल्लाह मोहम्मद और नूर अहमद, की गेंदबाज़ी से ख़ास तौर पर खुश हैं और उन्हें अपने सफ़र की शुरुआत में ही बेहतरीन खिलाड़ी बता रहे हैं। उन्होंने इब्राहिम ज़द्रान और सेदिकुल्लाह अटल की बल्लेबाज़ी की तारीफ़ की और कहा कि वे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि परिस्थितियों को समझना बेहद ज़रूरी है और टीम उन्हें और ज़्यादा मौके देने की कोशिश करेगी। उन्होंने बताया कि वे निचले क्रम में बल्लेबाज़ों को मौके देने आए थे, जिन्होंने ज़्यादा नहीं खेला है और उन्हें खेलने का मौका भी नहीं मिला है। अंत में उन्होंने कहा कि वे एशिया कप से पहले हर खिलाड़ी को तैयार रखने के लिए उसे मौका देना चाहते हैं।

पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा का कहना है कि 170 का स्कोर हासिल किया जा सकता था और गेंदबाज़ों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने आगे कहा कि पहले के मैचों को देखें तो सभी गेंदबाज़ों ने 170 से ज़्यादा रन बनाए थे, लेकिन बीच के ओवरों में उन्होंने कुछ ज़्यादा ही विकेट गंवा दिए, जिससे चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो गईं। उन्होंने बताया कि अफ़ग़ानिस्तान के पास बेहतरीन स्पिनर हैं और अगर आप उन्हें मौका दें, तो वे उसे झटक लेंगे। उन्होंने कहा कि वे अब भी लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम हैं, क्योंकि इन सबके बावजूद, वे 18 रनों से हार गए, इसलिए अगर उन्होंने विकेट बचाए रखे होते, तो चीज़ें अलग हो सकती थीं। उन्होंने अंत में कहा कि वे यूएई के खिलाफ अगले मैच का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

इब्राहिम ज़दरान को उनके शानदार मैच जिताऊ अर्धशतक के लिए प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया। उन्होंने कहा कि पिछले मैच के आत्मविश्वास को उन्होंने इस मैच में भी बरकरार रखा और पारी को संवारने और एक मज़बूत साझेदारी बनाने की कोशिश की। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने बस शांत रहने, दबाव से बचने और एक समय में एक गेंदबाज़ को निशाना बनाते हुए स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। उन्होंने सेदिकुल्लाह अटल के साथ अपने विश्वास और समझ को उजागर किया, खासकर 2020 में अंडर-19 विश्व कप के बाद से साथ खेलने के बाद। उन्होंने बताया कि इन्हीं चीज़ों ने आज उनकी मदद की है और वे भविष्य में भी ऐसा ही करते रहेंगे।

उन्होंने यह कहते हुए अंत किया कि उन्होंने एक समय में एक गेंदबाज़ को निशाना बनाने की कोशिश की और टीम की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उनकी मानसिकता हमेशा ऐसी ही रहती है।