T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान T20I सीरीज़ के लिए करेगा श्रीलंका का दौरा, दोनों के बीच खेले जाएंगे 3 मैच

दोनों टीमें 7, 9 और 11 जनवरी को तीन T20I खेलेंगी, जिनके सभी मैच दांबुला में होंगे। दोनों टीमों ने हाल ही में पाकिस्तान में एक T20I ट्राई-सीरीज़ खेली थी, जिसमें ज़िम्बाब्वे तीसरी टीम थी।

By रुस्तम राणा | Updated: December 2, 2025 16:40 IST2025-12-02T16:40:18+5:302025-12-02T16:40:18+5:30

Pakistan to tour Sri Lanka: श्रीलंका क्रिकेट ने मंगलवार (2 दिसंबर) को कन्फर्म किया कि पाकिस्तान अगले साल एक छोटी T20I सीरीज़ के लिए श्रीलंका का दौरा करेगा। दोनों टीमें 7, 9 और 11 जनवरी को तीन T20I खेलेंगी, जिनके सभी मैच दांबुला में होंगे। दोनों टीमों ने हाल ही में पाकिस्तान में एक T20I ट्राई-सीरीज़ खेली थी, जिसमें ज़िम्बाब्वे तीसरी टीम थी। पाकिस्तान ने आखिरकार पिछले शनिवार को उस ट्राई-सीरीज़ के फ़ाइनल में श्रीलंका को हरा दिया।

यह सीरीज़ दोनों टीमों के लिए इस बड़े इवेंट से पहले एक अच्छी तैयारी होगी, खासकर इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को अपने सभी वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका में खेलने हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप की शुरुआत नीदरलैंड्स के खिलाफ़ मैच से करेगा और फिर USA, इंडिया और नामीबिया का सामना करेगा। अगर वे सेमीफ़ाइनल और आखिर में फ़ाइनल में पहुँचते हैं, तो वे मैच भी आइलैंड नेशन में होंगे।

दूसरी ओर, श्रीलंका भी अपने ग्रुप गेम अपने देश में खेलेगा, क्योंकि वह को-होस्ट है, और उसे ऑस्ट्रेलिया, ओमान, ज़िम्बाब्वे और आयरलैंड के साथ एक ग्रुप में रखा गया है।

टॅग्स :Pakistan Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamT20पाकिस्तान क्रिकेट टीमश्रीलंका क्रिकेट टीमटी20