पाकिस्तान सुपर लीगः 26 मार्च से तीन मई 2026 तक खेला जायेगा पीएसएल, मोहसिन नकवी ने न्यूयॉर्क में की घोषणा 

कराचीः पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां सत्र अगले साल 26 मार्च से तीन मई तक खेला जायेगा और लगातार दूसरी बार यह उसी समय होगा जब इंडियन प्रीमियर लीग खेला जाता है । पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने न्यूयॉर्क में पीएसएल रोडशो के दौरान यह घोषणा की। आईपीएल भी मार्च के आखिरी सप्ताह से शुरू होकर मई के आखिर तक चलता है।

नकवी ने कहा कि इस अवधि में पाकिस्तान टीम के किसी भी अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में बदलाव किया जायेगा। पाकिस्तान को मार्च अप्रैल में बांग्लादेश में दो टेस्ट, तीन वनडे और तीन टी20 मैच खेलने हैं । इस साल भारत और श्रीलंका में फरवरी मार्च में टी20 विश्व कप भी होना है।