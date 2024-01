पाकिस्तान खेल मंत्रालय ने PCB से मोहम्मद हफीज को दीर्घकालिक अनुबंध की पेशकश नहीं करने को कहा

Highlights सूत्रों के अनुसार, हफीज के साथ-साथ अन्य नए कोचिंग स्टाफ सदस्य दीर्घकालिक अनुबंध प्राप्त करने के आश्वासन के बाद ही बोर्ड में आए हफीज और अन्य कोचों के तहत टीम का प्रदर्शन भी बहुत खराब रहा है टीम ऑस्ट्रेलिया में सभी टेस्ट हार गई और अब न्यूजीलैंड टी20आई श्रृंखला भी हार चुकी है

लाहौर: पाकिस्तान खेल मंत्रालय ने पीसीबी से कहा है कि वह अपने मौजूदा क्रिकेट निदेशक मोहम्मद हफीज को अभी दीर्घकालिक अनुबंध की पेशकश न करे, जो पिछले साल 50 ओवर के विश्व कप के बाद इस भूमिका में आए थे। पीसीबी ने खेल क्षेत्र की देखरेख करने वाले अंतर-प्रांतीय समन्वय मंत्रालय को मंजूरी के लिए अनुबंध की एक प्रति भेजी है। एक विश्वसनीय सूत्र ने कहा, "अनुबंध लंबी अवधि के लिए था लेकिन बोर्ड को हफीज के साथ अल्पकालिक व्यवस्था जारी रखने के लिए कहा गया है जो न्यूजीलैंड में टी20 श्रृंखला के बाद समाप्त हो जाएगी।"

अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, हफीज के साथ-साथ अन्य नए कोचिंग स्टाफ सदस्य दीर्घकालिक अनुबंध प्राप्त करने के आश्वासन के बाद ही बोर्ड में आए। एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, “अब ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, और जैसा कि यह है, हफीज और अन्य कोचों के तहत टीम का प्रदर्शन भी बहुत खराब रहा है, क्योंकि वे ऑस्ट्रेलिया में सभी टेस्ट हार गए हैं और अब न्यूजीलैंड टी20आई श्रृंखला हार गए हैं।”

हफीज को ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए नए कोच उमर गुल, सईद अजमल और विदेशी साइमन हेल्मोट और एडम हॉलियोके के साथ पाकिस्तान टीम का निदेशक नामित किया गया था। पाकिस्तान के एक अन्य पूर्व खिलाड़ी, यासिर अराफात ने न्यूजीलैंड में टी20ई के लिए उच्च प्रदर्शन कोच के रूप में हेल्मोट की जगह ली।

