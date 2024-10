'पाकिस्तान क्रिकेट ICU में है और इलाज के लिए कोई विशेषज्ञ नहीं': बाबर आजम के इस्तीफे से PAK क्रिकेट में मची उथल-पुथल

Highlights सोशल मीडिया पर बाबर आजम ने लिखा, मैंने कप्तान के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है उन्होंने कहा, अब मेरे लिए पद छोड़ने और अपनी खेल भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है

इस्लामाबाद:बाबर आजम ने जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीमित ओवर के कप्तान के तौर पर इस्तीफा दिया, वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट में उथल-पुथल का दौर भी शुरू हो गया है। आजम ने बुधवार को देर रात एक सोशल मीडिया पोस्ट के साथ अपने इस्तीफे की घोषणा की। 2023 के वनडे विश्व कप में एक असाधारण प्रदर्शन के बाद बाबर को पाकिस्तान की व्हाइट-बॉल टीमों के कप्तान के रूप में हटा दिया गया था। हालाँकि, सिर्फ तीन महीने बाद, उन्हें मार्च 2024 में फिर से बहाल कर दिया गया। उनका दूसरा कार्यकाल उथल-पुथल में शुरू हुआ। पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में टी20 विश्व कप से बाहर हो गया, जिसमें यूएसए से शर्मनाक हार शामिल थी।

मजबूत स्थिति में होने के बावजूद चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से हार ने भी काफी चर्चा को जन्म दिया। पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा खराब प्रदर्शन को देखते हुए, यह घटनाक्रम शायद कोई आश्चर्य की बात नही है। टेस्ट टीम को हाल ही में बांग्लादेश ने घरेलू मैदान पर हराया था, और अंतरराष्ट्रीय टीम का मनोबल अभी भी गिरा हुआ है। बाबर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर यह खबर साझा करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि अब पूरी तरह से अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है।

बाबर ने एक्स पर लिखा, "मैं आज आपके साथ कुछ समाचार साझा कर रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है, जो पिछले महीने पीसीबी और टीम प्रबंधन को दी गई मेरी अधिसूचना से प्रभावी है। इस टीम का नेतृत्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन अब मेरे लिए पद छोड़ने और अपनी खेल भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है।"

पाक क्रिकेट ने कहा, "कप्तानी एक पुरस्कृत अनुभव रहा है, लेकिन इसने काम का बोझ भी बढ़ा दिया है। मैं अपने प्रदर्शन को प्राथमिकता देना चाहता हूँ, अपनी बल्लेबाजी का आनंद लेना चाहता हूँ और अपने परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना चाहता हूँ, जिससे मुझे खुशी मिलती है। पद छोड़ने से, मैं आगे बढ़ने में स्पष्टता प्राप्त करूँगा और अपने खेल और व्यक्तिगत विकास पर अधिक ऊर्जा केंद्रित करूँगा।"

अपनी पोर्ट में उन्होंने आगे लिखा, "मैं आपके अटूट समर्थन और मुझ पर विश्वास के लिए आभारी हूँ। आपका उत्साह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हमने जो कुछ भी साथ मिलकर हासिल किया है, उस पर मुझे गर्व है और एक खिलाड़ी के रूप में टीम में योगदान देना जारी रखने के लिए उत्साहित हूँ। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।"

