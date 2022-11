पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डः ड्रेसिंग रूम की बातें सोशल मीडिया पर शेयर, पाक के पूर्व दो दिग्गज तेज गेंदबाज नाराज, देखें वीडियो

Highlights कप्तान बाबर आजम के भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया था। बाबर और टीम के मेंटर मैथ्यू हेडन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा कर दिया गया था। अकरम और यूनिस ने कहा कि ड्रेसिंग रूम में जो कुछ भी होता है उसे गोपनीय रखना चाहिए।

कराचीः दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम और वकार यूनुस ने ड्रेसिंग रूम की बातें सोशल मीडिया पर साझा करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की कड़ी आलोचना की है। पीसीबी ने टी20 विश्व कप में भारत से हार के बाद ड्रेसिंग रूम में कप्तान बाबर आजम के भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया था।

इसके बाद रविवार को जब टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया तो बाबर और टीम के मेंटर मैथ्यू हेडन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा कर दिया गया था। अकरम और यूनिस ने कहा कि ड्रेसिंग रूम में जो कुछ भी होता है उसे गोपनीय रखना चाहिए।

Wasim Akram is not a fan of dressing room exchanges being released to the public#BabarAzam#PAKvNZ#WasimAkaram#INDvENGhttps://t.co/yNBrncJQSI — HT Sports (@HTSportsNews) November 7, 2022

अकरम ने एक खेल चैनल से कहा,‘‘ अगर मैं बाबर आजम की जगह होता तो वीडियो बनाने वाले शख्स को उसी समय रोक देता क्योंकि ड्रेसिंग रूम में कई व्यक्तिगत बातें भी होती हैं और अगर उन्हें सार्वजनिक कर दिया जाता है तो यह शर्मसार करने वाली हो सकती हैं।’’

Pakistan cricket legend #WasimAkram isn't happy with the video of #BabarAzam where the skipper could be seen speaking to his teammates in the dressing room https://t.co/mZZ1ywqC2p — CricketNDTV (@CricketNDTV) November 8, 2022

उन्होंने कहा,‘‘ मुझे नहीं लगता किसी अन्य टीम ने विश्व कप में या उससे पहले ऐसा किया होगा। मैं प्रशंसकों की संख्या बढ़ाने की इच्छा समझ सकता हूं लेकिन यह अति है।’’ वकार ने भी अकरम की बातों से सहमति जताई और कहा पहले भी ड्रेसिंग रूम की बातें सार्वजनिक होने से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हुआ है।

"I would stop the guy making videos"



Wasim Akram and Waqar Younis slam Pakistan 🇵🇰 Cricket Board for sharing clips of the dressing room on social media.#T20WorldCup#NZvPAKhttps://t.co/vXZBiuoe9r — Firstpost Sports (@FirstpostSports) November 8, 2022

उन्होंने कहा,‘‘ वसीम ने जो कहा मैं उससे शत प्रतिशत सहमत हूं। ड्रेसिंग रूम में जो कुछ भी होता है उसे वहीं तक सीमित रहना चाहिए। यह अभी की समस्या नहीं है इससे पहले भी ड्रेसिंग रूम की बातें मीडिया में लीक हो गई थी।’’